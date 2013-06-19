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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۱۰

پایان هفته شاد در "کوی نشاط"/ آهنگ صعود نواخته می‌شود

پایان هفته شاد در "کوی نشاط"/ آهنگ صعود نواخته می‌شود

در پايان هفته شاد ملت ايران و پس از راه‌یابی ایران به جام جهانی ترانه ویژه "صعود" و آیتم‌های دیگر در "كوي نشاط" پخش می‌شود.

امير عباس اشرف سردبير و تهيه كننده "کوی نشاط" در این باره به خبرنگار مهر گفت: اهالي "كوي نشاط" همصدا با جشن پيروزي مردم در انتخابات و راهيابي تيم ملي فوتبال به جام جهاني اوقات شاد و مفرحي را براي مخاطبان فراهم مي‌كنند.

وی افزود: در آستانه برگزاري كنكور سراسري ترانه طنز "امتحان" سروده محمد اوزي با صداي مهدي امين لاري و دكلمه علي رضا تابان و نوازندگي مجتبي تيموري و پرهام محقق، صدابرداري علي رضا آزادگان مهر در اين برنامه پخش مي‌شود.

این سردبیر رادیویی یادآور شد: همچنين ترانه ويژه صعود تيم ملي فوتبال كاري از حميد خندان و قطعات نمايشي طنز از ديگر بخش‌هاي برنامه است.

"كوي نشاط" پنجشنبه 30 خرداد از ساعت 9صبح به مدت 90 دقيقه مهمان خانه‌هاي مردم است.

کد مطلب 2080410

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