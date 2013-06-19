به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی در جمع خبرنگاران اعزامی به کره جنوبی ضمن بیان مطلب فوق گفت: با صعود تیم ملی به جام جهانی ضمن تبریک مجدد به مردم عزیز ایران و خسته نباشید به کادر فنی بازیکنان ملی پوش، رسانه ها و همه کسانی که ما را حمایت کردند و در این موفقیت نقش داشتند باید بگویم کار اصلی ما در واقع از روز پنج شنبه آغاز شده است.

وی ادامه داد: وقتی تا شروع بازی های جام جهانی 2014 برزیل نداریم و باید هرچه زودتر در نشست های ویژه بین علی کفاشیان کی روش و بنده برنامه های تیم ملی را در بخش های آماده سازی چه اردوهای تدارکاتی در ایران و چه بازی و مسابقات خارج از کشور به صورت تقویم روزشمار تدوین کنیم.

دبیر کل فدراسیون فوتبال با اشاره به این که نوع برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که در کنار آماده سازی برای حضور در جام جهانی به مسابقات جام ملت ها هم توجه شود و از آن مسابقات برای دیدارهای آماده سازی مطلوب نگاه شود که در این خصوص صحبت هایی از قبل با کی روش داشته ایم و باید آن را تکمیل کنیم.

وی اضافه کرد: قاعدتا صعود به جام جهانی با عنوان تیم نخست و بهترین تیم آسیا برای نخستین بار در فوتبال ایران رقم خورد و پس از این موفقیت به صورت مینیمم بیست پله در رنکینگ فیفا صعود خواهیم کرد که این موضوع بسیار مهمی است.

نبی صحبت هایش این گونه ادامه داد: هدفگذاری و دیدگاهمان این است در صورتی که بتوانیم تقویم عملیاتی را بتوانیم به خوبی اجرا کنیم و همچنین در جام جهانی با قرعه خوبی مواجه شویم می توانیم با اتکا بر تمامی تلاش توان و برنامه ریزی مناسب به مرحله دوم جام جهانی هم صعود کنیم و این اتفاق شدنی است همانگونه که کره جنوبی و ژاپن در جام جهانی 2002 آن را انجام دادند. طبیعتا ما باید این فضا را ایجاد کنیم تا هدف گذاری بازیکنان هم صعود به مرحله بعد باشد هر چند کار سختی است اما باید تلاش کنیم این اتفاق بیفتد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال با اشاره به این که سازمان لیگ می تواند با برنامه ریزی بهتر و همکاری با تیم ملی کاری کند که بازیکنان بیشتر در اختیار تیم ملی قرار گیرند در مورد این که آیا قرارداد کی روش با فدراسیون فوتبال تمدید می شود اظهار داشت: 100 درصد ایشان کنار تیم هستند. به نظر من عیار آقای کی روش مشخص است و تیم ملی نیز به حضور به ایشان نیاز دارد.

وی اضافه کرد: با توجه به شناخت کاملی که ایشان در این مدت نسبتا شناخت خوبی به فوتبال ایران پیدا کردند و جو فوتبال را می شناسند و با توجه به سرمایه گذار می تواند همچنان در تیم ملی هم سرمایه گذار بوده و می تواند به کارش ادامه دهد عقل نیز چنین حکم می کند.

وی در مورد برگزاری دیدارهای تیم ملی فوتبال با تیم های مطرح جهان هم تصریح کرد: ما در آسیا در مرحله انتخابی جام جهانی و جام ملت های آسیا با تیم های این قاره بازی کردیم و نیازی نیست بیش از این با آنها بازی کنیم شاید در گروه ما در جام جهانی تیم های اروپایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی قرار گیرد به همین دلیل باید با برنامه ریزی مناسب به گونه ای برنامه ها را پیش ببریم که با تیم های مختلف بازی کنیم و البته این مسئله بستگی به بودجه‌ای دارد که دولت محترم و وزارت ورزش در اختیار ما قرار می دهد.

وی با بیان این که با بودجه 10 تا 15 میلیاردی می توان اردوها و بازی های خوبی برای تیم ملی در نظر گرفت ادامه داد: این بودجه در حدود بودجه یک فصل باشگاه هاست. برای اجرای برنامه ها باید از تیم ملی حمایت شود و این حمایت ها باید در بخش های مختلف صورت گیرد.

نبی در پایان گفت: قاسم حدادی و محسن مسلمان تیم ذوب آهن را در بازی پلی آف همراهی می کنند اما بعد از پلی آف سایر باشگاه هایی که بازیکنان ملی پوش دارند طبق نظریه کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال و به خاطر خستگی و فشاری که در این مدت به آن ها آمد باید حداقل نفرات ملی پوش خود را 15 روز در اختیار خودشان بگذارند تا با خانواده های خود استراحت کرده و با استراحت کامل و انرژی مثبت به باشگاه ها منتقل شوند.