جایگاه عقل و منطق در ازدواج/ لزوم تربیت دختران و پسران برای زندگی واقعی

به گزارش خبرگزاری مهر، انديشيدن دشوارترين كار زندگي است و شايد به همين علت است كه عده قليلي چنانكه شايسته است مي انديشند. اما درست و صحيح انديشيدن يكي از موفقيت هاي بزرگ به شمار مي آيد و به همين جهت پيوسته تا كيد مي شود كه وجه امتياز انسان از حيوان، قدرت انديشه اوست.

در حقيقت بسياري از حيوانات به استثناي نيروي انديشه امتيازات زيادي برانسان دارند، به طوري كه در مقابل حوادث طبيعي داراي قدرت مقاومت بيشتري هستند، خيلي سهل تر از ما در زمين و دريا و هوا حركت مي كنند، طول عمرشان به مراتب بيش از انسان است و از لحاظ نيروي جسماني بر انسان برتري دارند. بنابراين صحيح است كه بگوييم امتياز انسان بر حيوانات، همان قدرت انديشيدن است و درست فكر كردن مانند هر هنري نياز به تمرين و عمل مستمر دارد.

طرفداران نظريه آزمايش و خطا عقيده دارند كه يادگيري انسان مانند حيوان بر اساس آزمايش و خطا انجام مي گيرد، اما دانشمندان روانشناس امروزي این نظريه را ابطال كرده و عقيده دارند كه يادگيري در انسان بر اساس روش بينش و بصيرت كه يك نوع بلوغ فكري است انجام مي گيرد.

بررسي ها و مطالعات در مسائل خانوادگي همه حاكي از اين است كه اکثر ازدواج ها از پشتوانه فكر و تعقل بركنار است و دختران و پسران بر اساس نيازهاي طبيعي و تصورات خام و ناپخته و رويايي به ازدواج اقدام مي كنند و بديهي است پس از گذشت زمان كوتاهي از خواب و رويا بيدار مي شوند و مي فهمند كه بر اساس عقل و بينش به ازدواج نپرداخته اند.

دختر و پسر وقتي با ديد رويايي به زندگي خانوادگي نگاه مي كنند، پس از مدت زمان كوتاه و از بين رفتن سوزها و عشق ها تازه در مي يابند كه در زندگي خارجي و عيني دشواري ها و مشكلات فراواني وجود داشته باشد و گناه دختر و پسر اين بوده كه با ديد عقلي رندگي خانوادگي را مورد مطالعه و موشكافي قرار نداده و امر ازدواج را از ديدگاه رويايي نگريسته اند.

ارزشمندي افراد وابسته به ميزان عقل و خرد آنان است، اصالت و ارزشمندي كارهايي كه انجام مي دهند نيز وابسته به مقدار فكر و انديشه اي است كه در ارزيابي به كارمي گيرند. متاسفانه بسياري از ازدواج هايي كه انجام مي گيرد از پشتوانه فكري و عقلي برخوردار نيستند، لذا پس از گذشت مدتي كوتاه پيوند هاي ازدواج به جدايي و طلاق مي انجامد. عده زيادي از دختران و پسران وقتي دچار مشكلات خانوادگي مي شوند، آرزو مي كنند كه اي كاش ازدواج نكرده بودند.

اصولی برای موفقیت ازدواج ها

-پدران و مادران و معلمان بايد توجه داشته باشند كه همه دختران و پسران قبل از ازدواج در رويا و تخيل به سر مي برند و اين رسالت سنگين در درجه اول متوجه پدران و مادران و مربيان اجتماعي است كه آرام آرام جوانان را از دنياي خيال و وهم به در مي آورند و به آنان تفهيم كنند كه زندگي واقعي علاوه بر خوشي ها و لذت ها، دشواري ها و سختي هايي را نيز به همراه دارد تا آنان در پرتو احساس و خيال تنها ازدواج ننمايند، بلكه علاوه بر احساس از فكر و عقل كمك و ياري بگيرند و همه ابعاد ازدواج را مورد مطالعه و امعان نظر قرار بدهند.

-دختران و پسران جوان در انتخاب همسر تنها بر محور ذوق و احساس تكيه ننمايند، بلكه به معيارهاي منطقي و عقلي اعتماد كنند و اگر نتوانستند شرايط كفويت و همانندي را در حد عالي به دست آورند، لااقل سعي كنند به طور نسبي عوامل همانندي را مد نظر قرار دهند؛ به عنوان مثال دختر يا پسري كه به عقايد ديني و مذهبي پايبند است سعي كند با خانواده متدين وصلت نمايد.

وقتي دختران و پسران معيارهاي همانندي را در نظر بگيرند، بخش مهمي از اختلافات و درگيري ها خود به خود حل و فصل مي گردد و تنها بخش كوچكي ازاختلاف سليقه ها باقي مي ماند. مثل اينكه زن و شوهر يكي كم حرف و ديگري پرحرف، يكي اجتماعي و ديگري منزوي است كه اگر زن و شوهر حدود تكريم و احترام يكديگر را رعايت كنند به مروز زمان روحيات و كمالات ارزنده هر يك در ديگري اثر گذاشته، به او منتقل مي شود و درغير اين صورت از شدت و غلظت آن كاسته خواهد گرديد.

از اين دو قسمت اگر بگذريم به بخش بسيار ناچيزي از روحيات بر خورد مي كنيم كه آنها به مرور زمان جزو ذات لاينفك زن ومرد شده است. بديهي است شرط عقل و خرد آن است كه به خاطر اهميت استحكام خانواده بايد با روحيه سازش و سازگاري به زندگي ادامه داد و متعرض روحيات ويژه يكديگر نشد و از هر گونه برخوردي كه به درگيري و مناقشه مي انجامد جدا خودداري كرد.

چنين به نظر مي رسد زنان و مردان نبايد تلاش كنند همسران خود را همانند خود متحول سازند، زيرا اين خود يك واقعيت طبيعي است. آيا منطقي است دو نفري كه در دو محيط و ژن هاي متفاوت و با دونوع تغذيه و تربيت و پرورده شده اند، يكسان و همگون يكديگر باشند؟ مهم اين است كه زن و شوهر همديگر را درك كنند و با الهام از روحيه گذشت و سازگاري با يكديگر زندگي كنند.