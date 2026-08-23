فرد مدعی نفوذ در دستگاه قضایی دزفول دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم کرمالهی شامگاه امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: این فرد با ادعای واهی توان اثرگذاری بر روند رسیدگی به پروندههای قضایی و امنیتی، اقدام به فریب شهروندان میکرد.
وی افزود: این متهم پس از تشکیل پرونده قضایی و رسیدگی قانونی، با قرار مناسب به زندان معرفی شد.
دادستان عمومی و انقلاب دزفول، ضمن هشدار جدی به افرادی که با سواستفاده از نام دستگاه قضایی و مراجع انتظامی و امنیتی، اقدام به اعمال نفوذ ساختگی و کلاهبرداری از مردم میکنند، گفت: چنین افرادی از سوی دستگاههای حفاظتی و اطلاعاتی بهدقت زیر رصد و پایش قرار دارند و با شناسایی بهموقع، به شدیدترین شکل ممکن با آنان برخورد قضایی میشود.
کرم الهی از عموم شهروندان خواست در صورت مواجهه با هرگونه ادعای اعمال نفوذ یا وعده تاثیرگذاری بر پروندههای قضایی در ازای دریافت وجه، موضوع را به سرعت از طریق مراجع قانونی و قضایی گزارش دهند.
وی تاکید کرد: دادسرای دزفول با قاطعیت و بدون اغماض با چنین پدیدههایی برخورد میکند.
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