به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادی‌فر و محسن مسلمان، دو بازیکن ملی‌پوش تیم ذوب‌آهن که ظهر امروز به اصفهان رسیدند، در حال حاضر با ماشین ویژه باشگاه ذوب‌آهن در راه اصفهان هستند و تا ساعتی دیگر وارد اصفهان می‌شوند.

سرپرست ذوب‌آهن برای استقبال از این دو بازیکن ملی‌پوش به فرودگاه امام خمینی رفته و قرار است آنها را به اصفهان بیاورد.

قرار است این دو بازیکن عصر امروز در تمرین تیم ذوب‌آهن حضور پیدا کنند و پس از دیدار با محمود یاوری، سرمربی ذوب‌آهن به استراحت بپردازند تا از فردا به تمرینات ذوب‌آهن اضافه شوند.

این دو بازیکن عصر فردا در آخرین جلسه تمرینی ذوب‌آهن پیش از دیدار با پاس همدان شرکت خواهند کرد و بعد از آن برای بازی روز جمعه با پاس همدان آماده می‌شوند.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و پاس همدان در چارچوب رقابت‌های پلی‌آف لیگ برتر از ساعت 17:30 جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.