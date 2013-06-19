250 تن از روشنفکران و هنرمندان ترکیه خواستار استعفای دولت این کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرسول، این متن که به امضای روزنامهنگاران، نویسندگان، دانشمندان، حقوقدانان و موسیقیدانها رسیده، اعتراضی به موضع موجود در ترکیه است.
در حالی که این چهرهها با برخورد خشونتبار پلیس مخالف هستند، گارد پلیس این تظاهرات را به خشونت کشانده است.
در این متن نوشته شده است:
دولت باید فورا استعفا دهد
تقسیم شدن ملت ما در ترکیه برای درخواستی که از نخست وزیر وجود داشت و با رفتاری غیرانسانی، بربرانه و غیرقانونی پاسخ داده شد، مشروعیت قانونی دولت را زیر سئوال برده است. به این دلیل این حکومت دیگر نمیتواند به هیچ رو بر سرکار بماند و باید فورا استعفا دهد.
علیاکبر اطلس، شاعر و نقاش، آلپر آکام داستانسرا، ممتاز عدیل روزنامهنگار و نویسنده، عبدالهد بریت شاعر، عبدالله نفیس شاعر، احمد جمال نویسنده و مترجم، احمت سای نویسنده و منتقد موسیقی، اکیف آکالین نویسنده و فیزیکدان، آتال برام اوغلو شاعر و نویسنده، ایدمیر گولر نویسنده، بربروس تانتا روزنامه نگار، سودت آلمیتی شاعر، گونیت گوکسو روزنامهنگار، چتین یگین اوغلو نویسنده، گوکچنور چلیب اوغلو روزنامهنگار، هندان ایپکچی فیلمنامهنویس و نویسنده، کمال ریدینگ نویسنده، لیلا اربیل نویسنده، ماهر اونسال اریس نویسنده، مصطفی کمال اردمول روزنامهنگار و نویسنده و ناهیت بهرام شاعر و نویسنده از جمله چهرههای ادبی امضاکننده این درخواست هستند.
250 نویسنده و شاعر و دیگر چهره فرهنگی در تاریخ 16 ژوئن این نامه را منتشر کردهاند.
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