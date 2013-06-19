اردوغان از پیروزی دموکراسی ترکیه در برابر معترضان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، "رجب طیب اردوغان" مدعی پیروزی دولتش بر اعتراضات اخیر در ترکیه شد. وی امروز در جمع شماری ازاعضای حزب عدالت و توسعه گفت اعتراضات اخیر آزمونی برای این کشور بود که در آن آنکارا پیروز شد.

اردوغان ضمن محکوم کردن اقدام "خائنان داخلی" و "حامیان خارجی آنها" مدعی شد دولت و ملت ترکیه بار دیگر توطئه ای را که این دو گروه علیه کشور به راه انداخته بودند، خنثی کردند. این در حالی است که در آخرین درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در مناطق مختلف، دست کم 130 نفر بازداشت شده اند.

در همین حال اتحادیه وکلای استانبول و آنکارا اعلام کردند در عملیات پلیس ترکیه در روز یکشنبه بیش از 500 نفر از منتقدان دولت دستگیر شده اند. بر این اساس حدود 90 نفر از اعضای حزب سوسیالیست خلق تحت ستم (ESP) که در اعتراضات اخیر نقش آفرینی کرده اند، طی حمله پلیس به خانه هایشان بازداشت شده اند.

گفتنی است با وجود هشدارها و تهدید دولت اردوغان برای پایان اعتراضات ضددولتی، مخالفان همچنان به تجمع خود در خیابان ها و میادین شهرهای ترکیه ادامه می دهند.