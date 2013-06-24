ثبت نام پایگاههای تابستانی در سامانه ملی اوقات فراغت الزامی شد

محمدابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت ورزش و جوانان سامانه اوقات فراغت را راه اندازی کرده است و تمامی دستگاهها موظف هستند با ثبت نام در این سامانه، برنامه های اوقات فراغت خود را برای دانش آموزان و جوانان اعلام کنند.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش نیز به عنوان یکی از دستگاههای متولی اوقات فراغت جوانان به تمامی پایگاههای فعال تابستانی این دستورالعمل را ابلاغ کرده است تا این پایگاهها برنامه های خود را در سامانه اوقات فراغت معرفی کنند.

به گفته محمدی، برای تابستان امسال بیش از 20 هزار پایگاه اردوهای تابستانی فعال شده و پیش بینی می شود بیش از سه هزار دانش آموز از برنامه های مختلف هنری، فرهنگی، آموزشی این پایگاهها استقبال کنند.

مدیر کل فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش با بیان اینکه بیش از 150 برنامه فرهنگی و آموزشی و هنری و ورزشی در پایگاههای تابستانی اجرا می شود، توضیح داد: یکی از ویژه برنامه های آموزش و پرورش، برنامه های مربوط به دانش آموزان عشایری و روستایی کل کشور است که در قالب طرحهای کارآفرینی و اشتغال و صنایع تبدیلی خواهد بود.

وی ادامه داد: شعار امسال ما "هر دانش آموز، یک مهارت" است و در تلاش هستیم تا خانواده های عشایری و روستایی هر کدام شغل خود مانند دامداری یا کشاورزی و... را به فرزندان خود آموزش دهند تا دانش آموزان در کنار تحصیل، یک مهارت را نیز فرا گیرند.

محمدی همچنین از اجرای طرح هجرت برای دانش آموزان علاقه مند خبر داد و گفت: در این طرح 400 هزار دانش آموز اعزام می شوند تا کارهای مربوط به تخریب، نوسازی و زیباسازی مدارس را از متخصصان فرا گیرند.

وی تصریح کرد: در طرح هجرت هم دانش آموزان شرکت کننده و هم مربیان حق الزحمه جداگانه ای خواهند گرفت. به همین منظور 9 میلیارد تومان حق الزحمه دانش آموزان و سه میلیارد تومان حق الزحمه معلمان و مربیان تامین اعتبار شده است.