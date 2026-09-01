به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نظری صبح سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ۵ میلیارد ریال اعتبار از محل مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تجهیز کارگاههای آموزشی مرکز شماره ۱۸ هادیشهر اختصاص یافته است.
وی افزود: تجهیز کارگاههای آموزشی این مرکز میتواند زمینه ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی، افزایش ظرفیت پذیرش کارآموزان و انطباق بیشتر رشتههای آموزشی با نیازهای بازار کار منطقه را فراهم کند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای آذربایجان شرقی ادامه داد: مرکز آموزش فنی و حرفهای هادیشهر از مراکز مهم مهارتآموزی در شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس است و توسعه تجهیزات و زیرساختهای آن میتواند در تربیت نیروی انسانی ماهر و پاسخگویی به نیاز صنایع منطقه مؤثر باشد.
نظری با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تأمین این اعتبار گفت: توسعه متوازن آموزشهای مهارتی در شهرستانهای مختلف استان با جدیت دنبال میشود و تلاش داریم ظرفیت مراکز فنی و حرفهای را متناسب با نیاز بازار کار و ظرفیتهای اقتصادی هر منطقه ارتقا دهیم.
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