بازگشایی سفارت سوریه در لیبی بعد از ۱۴ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سوریه و لیبی در جریان سفر اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم جولانی به طرابلس توافق نامه گسترش همکاری های دوجانبه و فعال سازی مجدد کمیته عالی مشترک میان دو کشور را امضا کردند.

بر اساس این گزارش، الشیبانی در این سفر سفارت سوریه در طرابلس را بعد از ۱۴ سال مجددا بازگشایی کرد.

وی بیان کرد که از سرگیری فعالیت این سفارت خانه باعث سامان دادن به اوضاع شهروندان سوری در لیبی و ارائه خدمات کنسولی به آنها می شود. در حال حاضر ۲۰۰ هزار سوری در لیبی مقیم هستند.

وزیر خارجه لیبی نیز این اقدام را گامی در مسیر بازگشت روابط میان دو کشور به مسیر طبیعی خود توصیف کرد و خواهان تقویت فرصت های همکاری اقتصادی میان سوریه و لیبی شد.