کاهش محسوس دمای قم از امروز؛ هشدار زرد برای گردوخاک تا پایان هفته

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت نقشههای پیشیابی و دادههای هواشناسی استان قم اظهار کرد: از امروز سهشنبه تغییرات جوی در استان با وزش باد و گردوخاک همراه خواهد بود و همزمان روند کاهش دما نیز آغاز میشود.
وی با اشاره به پیشبینی وضعیت جوی امروز سهشنبه گفت: آسمان قم امروز صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود که بهتدریج شرایط را برای خیزش گردوخاک در برخی نقاط استان فراهم میکند.
کارشناس هواشناسی استان قم افزود: جهت وزش باد در روز سهشنبه شمال غربی خواهد بود و سرعت آن بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت پیشبینی میشود.
ترابیان بیان کرد: دمای هوای شهر قم در امروز سهشنبه کاهش خواهد یافت و حداقل دما به ۲۵ و حداکثر دما به ۴۰ درجه سانتیگراد میرسد.
کاهش دما تا روز چهارشنبه ادامه دارد
وی ادامه داد: روند کاهش دمای هوا در روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت و پیشبینیها از افت محسوس دما نسبت به روزهای گذشته حکایت دارد.
کارشناس هواشناسی استان قم گفت: آسمان استان در روز چهارشنبه صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید رخ میدهد که میتواند در مناطق مستعد با گردوخاک همراه شود.
ترابیان افزود: باد روز چهارشنبه نیز از سمت شمال غربی میوزد و سرعت آن در محدوده ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.
وی بیان کرد: حداقل دمای شهر قم در روز چهارشنبه ۲۴ درجه و حداکثر دما ۳۷ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است که نشاندهنده کاهش قابل توجه دما در مقایسه با روزهای ابتدایی هفته است.
گردوخاک تا پایان هفته ادامه دارد
کارشناس هواشناسی استان قم با اشاره به چشمانداز جوی روزهای پایانی هفته گفت: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود، اما وزش باد در برخی ساعات همچنان میتواند موجب خیزش گردوخاک در مناطق مستعد شود.
ترابیان افزود: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که از امروز تا روز جمعه، احتمال ورود گردوخاک با منشأ فرااستانی از سمت شرق و جنوب شرق استان قم وجود دارد.
وی ادامه داد: این شرایط میتواند همراه با وزش باد، موجب افزایش غبار در برخی مناطق شود و بر وضعیت جوی استان در روزهای آینده تأثیر بگذارد.
کارشناس هواشناسی استان قم همچنین با اشاره به وضعیت دمای ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: قم با ثبت حداقل دمای ۲۳ درجه سانتیگراد، خنکترین صبح استان را تجربه کرد و جمکران نیز با ثبت دمای ۴۳.۶ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه استان در ساعات بعدازظهر بود.
هشدار زرد هواشناسی برای همه مناطق قم صادر شد
ترابیان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان قم گفت: این هشدار از امروز سهشنبه آغاز میشود و تا اواخر وقت پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: افزایش تغییرات فشار در سطح زمین، عامل اصلی شکلگیری این سامانه جوی است که پیامد آن وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، خیزش گردوخاک در مناطق مستعد و نفوذ غبار از سمت دشت کویر خواهد بود.
کارشناس هواشناسی استان قم تأکید کرد: تمامی مناطق استان قم تحت تأثیر این سامانه قرار دارند و شرایط جوی ناپایدار ناشی از وزش باد و گردوخاک در نقاط مختلف استان طی بازه زمانی اعلامشده پیشبینی میشود.
قم- کارشناس هواشناسی قم از کاهش محسوس دمای هوا طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه خبر داد و گفت: خیزش گردوخاک شرایط جوی قم را تا پایان هفته تحت تأثیر قرار میدهد.
محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت نقشههای پیشیابی و دادههای هواشناسی استان قم اظهار کرد: از امروز سهشنبه تغییرات جوی در استان با وزش باد و گردوخاک همراه خواهد بود و همزمان روند کاهش دما نیز آغاز میشود.
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