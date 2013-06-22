1250 هکتار از مزارع خراسان شمالی زیر کشت کنجد می رود

فرزاد عدالتیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کشت دوم دانه روغنی کنجد از اواخر خرداد ماه در مزارع خراسان شمالی آغاز شده است، افزود: کشت اول این گونه از ابتدای اردیبهشت ماه در کشتزارهای دیم این استان آغاز شده بود و تاکنون نیز حدود 950 هکتار از مزارع زیر کشت این محصول رفته است.

وی اضافه کرد: کشت دوم کنجد نیز از اواخر خرداد تا اواسط تیر ماه انجام می شود و بر اساس پیش بینی های انجام شده، تا پایان فصل کاشت، در مجموع هزار و 250 هکتار از کشتزارهای خراسان شمالی به این محصول اختصاص داده می شود.

عدالتیان با اشاره به اینکه برداشت کنجد در این استان از اول شهریور آغاز خواهد شد، عنوان کرد: پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت، 550 تن دانه روغنی کنجد برداشت شود.

وی بیشترین مناطق کشت دانه روغنی کنجد در خراسان شمالی را دیمزارهای شهرستان راز و جرگلان ذکر و اظهار کرد: شهرستان هاي مانه و سملقان و بجنورد در رده های بعدی بیشترین سطح زیر کشت این دانه روغنی در استان هستند. این مسئول یادآور شد: در سال زراعی گذشته هزار و 230 هکتار از مزارع خراسان شمالی زیر کشت این محصول رفته بود که در پایان فصل برداشت از این سطح، 530 تن کنجد برداشت شد.

وي در ادامه ميانگين توليد دانه روغني کنجد در اين استان را پايين عنوان کرد و گفت: با توجه به اينکه کنجد در اراضي ديم کشت مي شود کمبود بارندگي موجب کاهش توليد اين گونه مي شود.

عدالتيان اضافه کرد: دانه روغني کنجد در اين استان بيشتر به مصرف دارويي، شکلات و شيريني و آجيل می رسد و در سطح محدودي نیز روغن کشي مي شود. به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر در خراسان شمالی گیاهان با منشاء دانه‌های روغنی شامل کلزا، آفتاب گردان، پنبه، گلرنگ و کنجد در سطح حدود 9 هزار و 700 هکتار از اراضی این استان کشت می‌شود.

بنا بر اعلام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، از این سطح زیر کشت، سالانه 70 هزار تن دانه روغنی برداشت می شود.

یکی از مشکلات عمده در برابر توسعه کشت دانه های روغنی در خراسان شمالی نبود کارخانه روغن کشی در استان است که سبب می شود محصول خریداری شده از کشاورزان به استان های مجاور منتقل شده و در این میان سود کلانی نصیب واسطه گران شود.

بر اساس آخرین آمار سطح کشت و میزان تولید محصولات در خراسان شمالی، در سال زراعي گذشته از سطح 310 هزار و 963 هکتار از اراضی زراعی و باغی این استان در مجموع یک میلیون و 146 هزار و 670 تن انواع محصولات زراعی و باغی برداشت شد.