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۳۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۳۰

عدالتيان خبر داد:

برداشت 23 هزار تن وش پنبه از كشتزارهاي خراسان شمالي

برداشت 23 هزار تن وش پنبه از كشتزارهاي خراسان شمالي

بجنورد- خبرگزاري مهر: مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي گفت: پيش بيني مي شود در سال زراعي جاري 23 هزار تن وش پنبه از كشتزارهاي اين استان برداشت شود.

فرزاد عدالتيان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اين كه در سال جاري در سطح هشت هزار و 500 هكتار از مزارع خراسان شمالي پنبه كشت شده است، با بيان اين كه برداشت پنبه در اين استان از واخر شهريور ماه آغاز مي شود، اظهار داشت: پيش بيني مي شود از اين سطح 23 هزار تن وش پنبه برداشت شود.

به گفته وي پارسال 21 هزار تن وش پنبه از پنبه زارهای این استان برداشت شده بود و بر اساس پيش بيني، ميزان توليد وش پنبه در استان در سال زراعي جاري به نسبت توليد سال گذشته 10 درصد افزايش خواهد داشت.

عدالتیان عنوان كرد: افزایش قیمت وش پنبه در بازار، توسعه آبیاری تحت فشار در مزارع، تشویق کشاورزان به کشت مکانیزه و همچنین برداشت مکانیزه از جمله دلايل دلیل افزایش کشت پنبه در سال جاری در خراسان شمالي محسوب مي شوند.

وي با بيان اين كه پنبه تولید شده در استان یکی از مرغوبترین محصولات توليدي در کشور است، اظهار داشت: خراسان شمالي رتبه پنجم توليد پنبه در كشور را دارد.

اين مسئول افزود: شهرستان های مانه و سملقان و اسفراین مناطق عمده کشت پنبه در استان خراسان شمالی به شمار مي روند.

به گزارش خبرنگار مهر، 32 گونه زراعی در سطح 307 هزار هکتار از کشتزارهای خراسان شمالی کشت می شود.

استان خراسان شمالی 344 هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که افزون بر 300 هزار هکتار آن اراضی زراعی و حدود 40 هزار هکتار باغ است.

کد مطلب 2120570

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