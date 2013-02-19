1300 هكتار از مزارع خراسان شمالي زير كشت كلزا رفت

فرزاد عدالتیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال زراعی جاري هزار و 364 هكتار از مزارع خراسان شمالي زير كشت كلزا رفته كه در غالب اين سطح ارقام كلزا پاييزه كشت شده است.

وي با بيان اينكه حدود هزار هكتار از اين سطح، زير كشت كلزا پاييزه شامل ارقام طلایه و لیکورد رفته است، اظهار داشت: در مابقي مزارع كلزا استان نيز ارقام زمستانه هایولا و اوکاپی كشت شده است. عدالتيان اضافه كرد: شهرستان مانه و سملقان با 900 هکتار کلزا بیشترین سطح زیر کشت کلزا را در استان به خود اختصاص داده و شهرستان هاي شيروان و فاروج در رده هاي بعدي قرار دارند.

وي بيان كرد: پيش بيني مي شود در صورتي كه مزارع كلزا استان دچار سرمازدگي نشوند در سال زراعي جاري حدود سه هزار تن دانه روغني كلزا از كشتزارهاي خراسان شمالي برداشت شود.

این مسئول افزود: در سال زراعی گذشته از سطح 995 هکتار از کشتزارهای استان در مجموع دو هزار و 25 تن دانه روغنی کلزا برداشت شد. وي همچنين در ادامه اظهار داشت: در سال زراعي جاري خراسان شمالي جزء شش استان شاخص كشور به منظور توليد بذر خالص كلزا انتخاب شده و به همين منظور نيز عمليات توليد بذر خالص كلزا در 61 هكتار از مزارع استان شروع شده است.

عدالتيان با بيان اينكه بر اساس برنامه قرار است خراسان شمالي 3.2 درصد از بذر مورد نياز كل كشور را تامين كند، عنوان كرد: در اين استان كلزاي بذري چهار رقم شاخص RGS، زرفام، اپرا و اوكاپي كشت شده و پيش بيني مي شود از سطح 61 هكتار مزرعه كشت كلزاي بذري، پس از انجام تيمارهاي فني و تاييد موسسه تحقيقات وزارت جهاد كشاورزي، حدود 150 تن بذر خالص برداشت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سال زراعی گذشته در مجموع از سطح 310 هزار و 963 هکتار از اراضی زراعی و باغی خراسان شمالی یک میلیون و 146 هزار و 670 تن انواع محصولات زراعی و باغی برداشت شد.