به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام هادي حسين آبادي اظهارکرد: با برنامه ريزي مدون و تشكيل ستاد اوقات فراغت در اين اداره رنامه هاي اوقات فراغت تابستان امسال را در مراكز تحت پوشش این اداره در شهرها و بخشهاي تابعه نيشابور متمركز کردیم.

وي گفت: از تعداد 136 پايگاه که 89 پايگاه آن مستقر در كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد،28آموزشگاه آزاد هنری وانجمن هاي هنري و 17 موسسه فرهنگی، هنری، موسسه قرآن و عترت و انجمن هاي فرهنگي وادبي 2 پايگاه مجتمع امور هنری و یک پايگاه در مركز تربيت مدرس قرآن كريم است كه در كلاس هاي فرهنگي، هنري اوقات فراغت نوجوانان و جوانان سپري خواهد شد.

حسين آبادي اظهار داشت: در اين مراكز هنرجويان به طور ميانگين در 30 رشته قرآني، فرهنگي و هنري آموزش هاي لازم را زيرنظر اساتيد مجرب شهرستان فرامي گيرند.

مسئول اوقات فراغت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان نيشابور بیان کرد: طی این مدت بازدید و سرکشی مستمر از پایگاه های اوقات فراغت باهمکاری ستاد شهرستان صورت خواهدپذیرفت وهنرجویان از برنامه های جنبی از قبیل اردوهای سیاحتی و زیارتی، استخر، سینما وبازدید از اماکن گردشگری شهرستان استفاده مي کنند.

حسين آبادي تصريح كرد: شايان ذكر است اميدواريم امسال درپايگاه هاي اوقات فراغت اداره فرهنگ وارشاد اسلامي نيشابور تعداد جذب افراد در کلاس ها ي اوقات فراغت نسبت به سنوات گذشته بيشتر باشد.