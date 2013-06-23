کشف 5635 قرص روانگردان در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهنگ نوروزي ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد فردی با نام اختصاری ص – الف اقدام به توزیع مواد مخدر ، مشروبات الکلی و قرص های روانگردان در سطح شهرستان می کند.

وی ادامه داد: طی عملیات شبانه روزی برای دستگیری این متهم، ماموران کلانتری 15 کشکسرای سرانجام توانستند این متهم را دستگیر و تحویل مراجع قضایی دهند.

نوروزی با اشاره به کشف مقداری مواد مخدر و مشروبات الکلی از خانه این فرد گفت: در بازرسی ماموران از منزل این فرد، حدود سه کيلو گرم انواع مواد مخدر به همراه پنج هزار و 635 عدد انواع قرص غيرمجاز و 41 ليتر انواع مشروبات الکلي کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: این فرد که یکی از متهم های باسابقه و خطرناک در این منطقه بوده است با کمک و هوشیاری مردم و نیروهای انتظامی این شهرستان هم اکنون در بازداشت است تا در طی روزهای آینده به مراجع قضایی تحویل داده شود.