فرانسه پیشنهاد جدید تسلیحاتی به قطر ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " رویترز" ، "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه از پیشنهاد تسلیحاتی جدید کشورش به قطر خبر داد و ابراز خوش بینی کرد که پیشنهادش مورد استقبال قطر قرار خواهد گرفت.

اولاند در این خصوص گفت: من پیشنهادهای جدید را درباره دفاع هوایی ، زمینی و دریایی به قطر ارائه داده ام و مطمئن هستم که در این خصوص به توافق خواهیم رسید.

رئیس جمهور فرانسه که کشورش همکاری های نظامی و اقتصادی گسترده ای با قطر و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دارد از فرصت حضورش در دوحه برای شرکت در نشست ضد سوری کشورهای موسوم به دوستان سوریه استفاده کرده و به دنبال امضای برخی قراردادهای تجاری و نظامی با قطر است.

فرانسه قصد دارد با امضای یک قرارداد نظامی، جنگنده های "رافائل" را در اختیار نیروی هوایی قطر قرار دهد.

همچنین اولاند گفته است که فرانسه قصد دارد سلاح های سبک و پیشرفته دیگری هم به قطر بفروشد.