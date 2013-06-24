وجیه الله جعفری در گفتگو با مهر با بیان اینکه در سال گذشته تولید فولاد خام در بخش خصوصی و دولتی به حدود 14 میلیون و 890 هزار تن رسید، گفت: ظرفیت ما نزدیک به 20 میلیون تن است که با افزایش چند مجموعه جدید چون فولاد پاسارگاد در استان فارس، فولاد خزر در گیلان و فولاد نظنر در کاشان، 4 میلیون تن به ظرفیت کشور اضافه می شود، بنابراین امیدوایم که ظرفیت ما به بیش از 24 میلیون تن برسد.

وی افزود: ظرفیت محصولات فولادی الان حدود 30 میلیون تن است و تولید ما نیز در سال گذشته 17.5 میلیون تن بود که تولید مشابه در اردیبهشت ماه در فولادخام و محصولات فولادی نسبتا مثبت بوده اما در برخی واحدها کاهش داشتیم که دلیل اولیه آن، کاهش واردات شمش در سال گذشته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تولید سیمان در کشور اظهار داشت: تولید کلینکر تا پایان اردیبهشت نسبت به مدت مشابه 5.9 درصد و در دوماهه ابتدای سال حدود 4 درصد رشد داشته است ، همچنین تولید سیمان در اردیبهشت ماه 10.5 درصد و دو ماه ابتدای امسال حدود 5 درصد افزایش را تجربه کرده است.

جعفری با بیان اینکه صادرات سیمان امسال در سالجاری با 48 درصد رشد همراه بوده است، افزود: در همین حال، صادرات کلینکر هم امسال با 46 درصد رشد مواجه شده است.

وی با اشاره به سرانه ظرفیت اسمی تولید و مصرف سیمان در کشور، گفت: در سال 85 سرانه ظرفیت اسمی حدود 510 کیلوگرم بود که امروز به 1018 کیلوگرم رسیده است. در همین حال، سرانه تولید در سال 85، 501 کیلوگرم بود که در پایان سال گذشته به 936 کیلوگرم رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سرانه مصرف سیمان در سال 85، 510 کیلوگرم و در سال 91، 732 کیلوگرم بوده است، گفت: پیش بینی ما برای سال این است که 5 میلیون و 700 هزار کیلوگرم به ظرفیت ما اضافه شود که با افزایش 4 طرح جدید ( یک طرح توسعه در استانهای مازندران، البرز، خراسان رضوی، زنجان و فارس) این ظرفیت افزوده شود.