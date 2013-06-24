درگیری شدید در صیدا/تلفات به 12 کشته و 40 زخمی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که درگیری ها در شهر صیدا لبنان شدت پیدا کرده است و به اردوگاه عین الحلوه رسیده است. در همین حال رویترز نیز اعلام کرد که درگیری نیروهای ارتش لبنان با طرفداران شیخ سلفی "احمد الاسیر" به 12 کشته افزایش یافت.

10 نفر از افراد کشته شده نیروهای ارتش لبنان و دو نفر دیگر نیز از افراد مسلح هستند. همچنین در جریان این درگیری ها 40 تن زخمی شدند.

ارتش لبنان در بیانیه ای در این رابطه اعلام کرد: گروهی مسلح وابسته به شیخ احمد الاسیر بدون دلیل به یک ایست بازرسی ارتش لبنان در شهرک عبرا در صیدا حمله کردند و نیروهای ارتش برای کنترل اوضاع و بازداشت افراد مسلح وارد عمل شده اند.

سلفی های طرفدار احمد الاسیر با بهره برداری از اوضاع سوریه قصد دارند لبنان را دچار درگیری داخلی کنند.

سایت شبکه المنار لبنان تعداد کشته ها را 15 نفر اعلام کرده است.