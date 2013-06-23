لبنان صحنه خشونت و اغتشاش؛ الاسیر عروسک خیمه شب بازی محور ضد سوری

بدون شک لبنان یکی از کشورهایی است که با وجود تلاش برای بی طرفی عملا از تحولات سوریه تاثیر پذیرفته است و در این میان برخی مناطق از جمله عرسال، طرابلس، صیدا بیش از سایر مناطق از بحران تاثیر پذیرفته اند.عرسال یکی از روستاهای لبنانی در بعلبک در استان بقاع و در فاصله 122 کیلومتری بیروت قرار دارد.فاصله آن از سطح دریا 140-2000 متر است و معنی کلمه آن در زبان آرامی عرش الله است. بیشتر ساکنان آن را مسلمانان سنی تشکیل می دهند.این شهر بر دامنه سلسله جبال شرقی لبنان قرار دارد و قالی بافی در آن رایج است.این منطقه ای هم مرز با سوریه است.این منطقه از آن جهت حائز اهمیت است که پس از بروز بی ثباتی و بحران در سوریه به محلی برای ورود تروریستها به خاک سوریه تبدیل شده است.اخیرا سه نفر از سربازان ارتش لبنان در منطقه عرسال کشته شدند که این اوضاع واکنشهای را نیز در میان گروههای سیاسی لبنانی به دنبال داشت.

حزب الله لبنان اعلام کرد: این حمله در واقع حمله به همه لبنانی ها و با هدف از بین بردن ثبات کشور است.

تمام سلام نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان بیان کرد: این اقدامی جنایتکارانه و بزدلانه است که باید به شدت با آن برخورد و با طراحان و عاملان آن نباید مسامحه شود.

نجیب میقاتی نخست وزیر مستعفی لبنان گفت: این حمله سبب نخواهد شد که ارتش در برخورد با تروریستها ذره ای سستی به خرج دهد و ارتش همچنان در راستای حفظ حاکمیت لبنان حرکت خواهد کرد.

وزارت امور خارجه فرانسه نیز به شدت این حملات را محکوم کرد و از همه گروههای سیاسی لبنانی خواست که در راستای بهبود شرایط امنیتی تلاش کنند.

این در حالی است که کشورهای غربی از جمله فرانسه هر چند در ظاهر به اتخاذ چنین مواضعی می پردازند، اما در عمل در راستای بی ثباتی در لبنان تلاش می کنند.شکی نیست که آتش بحران سوریه به لبنان رسیده است.در واقع پس از آنکه این بحران تاثیر خود را بر جریانهای و گروهها و احزاب سیاسی لبنان گذاشت تاثیر خود را بر اوضاع امنیتی نشان داده است.جنگی که در سوریه وجود دارد تاثیر خود را بر همزیستی مسالمت آمیز در لبنان گذاشته است و بیم فتنه بزرگ در لبنان می رود که این بار مذهبی نیست و سیاسی است.این جنگ میان طرفداران نظام سوریه و گروه دیگری است که خود را به آمریکا و طرحهای فتنه افکنانه آن در منطقه فروخته اند.کاملا آشکار است که برخی در راستای فتنه افکنی حرکت می کنند.این طرح از طرابلس آغاز شد و به بقیه مناطق در بقاع، بیروت و جنوب رسید. ابتدا احمد الاسیر عنصر سلفی طرفدار قطر و سعودی، مشکلات را در صیدا به وجود آورد، موشکهایی به ضاحیه در جنوب لبنان شلیک شد، حملاتی به القاع و سرعین شد و سه سرباز لبنانی در عرسال کشته شدند. شکی نیست که علت اصلی خطراتی که در حال حاضر لبنان را تهدید می کند انتقال قدرت از سیاستمداران به برخی شخصیتهای تکفیری در طرابلس است، زیرا رهبران سنی کنترل کامل خود را بر جریان سنی از دست داده اند و این موضوعی است که حوادث امنیتی که اخیرا رخ داده است صحت آن را تایید کرده است به ویژه اوضاع طرابلس، صیدا و عرسال گواه شورش علیه رهبران جریان المستقبل است.

برخی از کشورهایی که در خط بحران سوریه فعال هستند به طور مستقیم با شخصیتهای سنی در این مناطق وارد مذاکره شده اند .این کشورها به طور مستقیم بر فعالیتهای گروههای تکفیری نظارت دارند و فعالیت گروههای تکفیری در خدمت این کشورهاست. تشتت طایفه سنی و از دست رفتن نقش ملی آنها موثر است، زیرا مناطق سنی نشین را به مناطقی خارج از قانون تبدیل می کند و این مناطق تهدیدی برای ارتش و فرمول همزیستی مسالمت آمیز است

این در حالی است که منابع آگاه از نقش دستگاههای اطلاعاتی فرانسه، ترکیه، سعودی، قطر و اردن در لبنان پرده برداشته اند تا جریان به نفع کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی برگردانند.

درگیری های جبهه جبل محسن-باب التبانه ارتباط استراتژیکی و نظامی با القصیر ندارد و این ناشی از شکست گروههای تکفیری برای رسیدن به خط تماس مستقیم با حزب الله است.در واقع آنها هنگامی که نتوانستند در الهرمل کاری از پیش ببرند جبهه سنتی جبل و التبانه را گشودند.

اما یک روز پس از برگزاری نشست به اصطلاح دوستان سوریه در دوحه قطر گویا فتنه ای دیگر در حال رقم خوردن است، زیرا به نظر می رسد جبهه ضد سوری پس از دست دادن القصیر به دنبال ایجاد منطقه ای دیگر برای کمک به تروریستها در سوریه هستند و در این میان احمد الاسیر تحرکات خود را در عبر صیدا شروع کرده است و آخرین اخبار حکایت از درگیری های شدید میان طرفداران این عنصر سلفی مزدور با نیروهای ارتش سوریه در صیدا دارد و پس از کشته شدن سه نظامی ارتش در عرسال بار دیگر چهار نظامی در درگیری مستقیم با شورشیان وابسته به الاسیر کشته شده اند که در میان آنها یک افسر نیز به چشم می خورد.

در این راستا کریم بقرادونی یکی از شخصیتهای سیاسی لبنانی گفت: کارگردان اصلی فتنه صیدا احمد الاسیر است.ارتش باید همین امروز وضع را در صیدا تمام کند، زیرا به هراندازه که این فتنه بیشتر به طول بینجامد هزینه بیشتری به بار خواهد آمد.الاسیر تلاش می کند که حزب الله و جنبش امل را وارد معرکه کند.

بلال تقی الدین رئیس حزب الوفاق ملی لبنان نیز ضمن محکوم کردن حوادث صیدا اعلام کرد: ارتش از امروز باید با قاطعیت تمام با کسانی که نیروهای ارتش را می کشند برخورد کند.الاسیر به چه حقی خواستار جدا شدن نیروهای ارتش و نافرمانی آنها از فرماندهانشان می شود؟

این در حالی است که الاسیر از فلسطینی های ساکن در اردوگاه عین الحلوه خواسته است که به یاری وی بشتابند،اما منابع فلسطینی در عین الحلوه اعلام کردند که در این درگیری ها مداخله نخواهند کرد.