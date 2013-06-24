بازیکن تیم پیکان به ملوان پیوست/ مراسم ویژه برای آقای گل

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد مهدی‌زاده مدافع راست فصل پیش تیم فوتبال پیکان پس از توافق نهایی با مسئولان باشگاه ملوان بندرانزلی، با عقد قرارداد یکساله به این تیم پیوست.

همچنین سیدجلال رافخایی آقای گل لیگ دوازدهم که چند روز پیش قراردادش را با تیم ملوان به مدت یک سال تمدید کرده بود، امروز به مناسبت ولادت امام زمان (عج) در مراسمی ویژه در محل باشگاه، بصورت نمادین این قرارداد را امضا کرد.

در این مراسم صادق درودگر مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی، پرسنل باشگاه، برخی از هواداران و خبرنگاران شهرستان بندرانزلی حضور داشتند.

از سوی دیگر تیم فوتبال ملوان بندرانزلی عصر روز یکشنبه در دیداری تدارکاتی موفق شد تیم رهپویان رضوانشهر را با نتیجه 5 بر 2 شکست دهد. در این بازی مهدی دغاغله (2 گل)، سهیل رحمانی، سعید یوسف‌زاده و شاهین ثاقبی (هر کدام یک گل) برای تیم ملوان گلزنی کردند.