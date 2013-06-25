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۴ تیر ۱۳۹۲، ۹:۱۳

حزب الله تاکید کرد؛

لزوم حمایت از ارتش/حادثه صیدا امنیت ملت را هدف قرار داده است

لزوم حمایت از ارتش/حادثه صیدا امنیت ملت را هدف قرار داده است

حزب الله لبنان در بیانیه ای با اعلام اینکه حوادث شهر صیدا امنیت ملت را هدف قرار داده است بر لزوم حمایت از نیروهای ارتش این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان در بیانیه ای حمله احمد الاسیر و طرفداران وی به ارتش لبنان را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: این جنایت وحشیانه که به کشته شدن شماری از افسران و سربازان ارتش و غیرنظامیان منجر شده است تجاوز به همه لبنانی ها محسوب می شود و امنیت، حال و آینده همه ملت لبنان را هدف قرار داده است.

حزب الله در ادامه بیانیه با ارتش لبنان ابراز همبستگی و اعلام کرد: ادامه چنین جنایاتی علیه ارتش لبنان خطرات بسیاری برای امنیت کشور و دولت به همراه دارد. در این بیانیه از همه شهروندان خواسته شده است صرفنظر از مسئولیت ها، مواضع و وابستگی شان به احزاب مختلف از ارتش لبنان حمایت کنند.

در ادامه بیانیه همچنین از مسئولان ذیربط خواسته شده است با اتخاذ تدابیر لازم مانع از تکرار جنایات اخیر شوند و برای خانواده های قربانیان صبر جمیل و برای زخمی ها شفای عاجل خواسته شده است.

کد مطلب 2083226

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