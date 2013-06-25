لزوم حمایت از ارتش/حادثه صیدا امنیت ملت را هدف قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان در بیانیه ای حمله احمد الاسیر و طرفداران وی به ارتش لبنان را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: این جنایت وحشیانه که به کشته شدن شماری از افسران و سربازان ارتش و غیرنظامیان منجر شده است تجاوز به همه لبنانی ها محسوب می شود و امنیت، حال و آینده همه ملت لبنان را هدف قرار داده است.

حزب الله در ادامه بیانیه با ارتش لبنان ابراز همبستگی و اعلام کرد: ادامه چنین جنایاتی علیه ارتش لبنان خطرات بسیاری برای امنیت کشور و دولت به همراه دارد. در این بیانیه از همه شهروندان خواسته شده است صرفنظر از مسئولیت ها، مواضع و وابستگی شان به احزاب مختلف از ارتش لبنان حمایت کنند.

در ادامه بیانیه همچنین از مسئولان ذیربط خواسته شده است با اتخاذ تدابیر لازم مانع از تکرار جنایات اخیر شوند و برای خانواده های قربانیان صبر جمیل و برای زخمی ها شفای عاجل خواسته شده است.