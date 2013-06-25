بازتاب گسترده موفقیت ارتش لبنان بر فتنه خطرناک شیخ الاسیر

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری النشره لبنان امروز در گزارشی اعلام کرد: ارتش لبنان دلیل مهم و بسیار تعیین کننده ای در راستای آغاز حمله شدید علیه نیروهای الاسیر در شهر صیدا داشت.

بنابراین گزارش، چند هفته پیش حمله ای به ارتش لبنان در منطقه عرسال رخ داد که در نتیجه آن چندین تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. ارتش لبنان سعی کرد با خویشتن داری به این حمله پاسخ ندهد اما در پی حمله اخیر در شهر صیدا که با کشته شدن افسران و سربازان ارتش همراه شد ارتش لبنان چاره ای جز پاسخ محکم به آن را نداشت.

در این میان شیخ الاسیر طی هفته های اخیر با تکیه بر هواداران خود در لبنان و برخی حامیان جدید که در سوریه پیدا کرده بود، مواضع و اقدامات جسورانه انجام می داد تا جایی که به عنوان یکی از عوامل اصلی فتنه مذهبی در لبنان وارد عرصه شد.

ارتش لبنان نیز با درک وضعیت مخاطره آمیز موجود حمله ای سهمگین به اصلی ترین نقطه تجمع هواداران الاسیر انجام داد و با وجود دادن تلفات زیاد توانست بر این فتنه خطرناک فائق آید.

بنابر آخرین گزارشها هواداران الاسیر تا آخرین لحظات دست از مقابله نظامی با ارتش برنداشتند و در پی تنگ تر شدن حلقه محاصره شیخ الاسیر را میدان مواجهه فراری داده اند. ارتش لبنان پس از عملیات 24 ساعته خود بر مقر اصلی اعضای این گروه سلفی که از مسجد بلال بن رباح به عنوان انبار تسلیحاتی استفاده می کردنسیطره پیدا کرد و علاوه بر هلاکت تعداد زیادی از افراد مسلح ، دهها تن از آنان را بازداشت کرد.

اکثر شخصیتهای لبنانی نیز روز گذشته در مواضعی از ارتش لبنان بابت آغاز این عملیات تقدیر کرده و از سرکوب گروههای مسلح تندرو استقبال کردند.

همچنین دادستانی عالی نظامی لبنان روز گذشته در حین عملیات ارتش، قرار بازداشت الاسیر به همراه بیش از 123 تن از نیروهایش را صادر کرد.

اما رسانه های لبنان امروز با عناوین مختلفی به این خبر پرداخته اند؛

پایگاه النشره در گزارشی اعلام کرد: ارتش لبنان بر حامیان فتنه پیروز شد و تروریست صیدا (شیخ الاسیر) ناپدید شد!

پایگاه خبری العهد در گزارشی با عنوان پایان پدیده فتنه انگیزانه الاسیر به این موفقیت ارتش لبنان پرداخته است.

روزنامه السفیر نوشت: ارتش لبنان مردم شهر صیدا را از اسارت اقدامات خطرناک الاسیر نجات آزاد کرد.

روزنامه البناء اقدامات الاسیر را ناشی از راهبردهای برخی کشورهای منطقه دانسته که تلاش داشتند با وارد کردن لبنان به عرصه ناآرامیهای خطرناک، نتایج مثبت آن را در سوریه ببینند و در نهایت محور مقاومت را تضعیف کنند.

روزنامه الاخبار نیز موضوع پایان فتنه الاسیر را مشابه سرنوشت "شاکر العبسی" سرکرده جریان فتح الاسلام دانسته که در سال 2007 در درگیری با ارتش لبنان مجبور به فرار از صحنه نبرد شد و بعدها اخباری درباره کشته شدن وی به گوش رسید.

روزنامه الجمهوریه با اشاره به عملیات شجاعانه ارتش لبنان در شهر صیدا تاکید کرد: مردم این شهر از امروز زندگی عادی خود را ازسرمی گیرند.