خطرات نیروگاه فوکوشیمای ژاپن همچنن در حال افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری کیودو به نقل از مقامات سازمان مقررات هسته ای ژاپن گزارش داد که خطر نیروگاه فوکوشیمای ژاپن به رتبه 3 افزایش پیدا کرد.

وزارت محیط زیست ژاپن نیز اعلام کرده است که هر روز 300 تن آب آلوده به مواد رادیواکتیو از نیروگاه فوکوشیما که بر اثر سونامی سال 2011 دچار آسیب شد، به اقیانوس نشت می کند که این میزان در مقایسه با دو سال گذشته بسیار بیشتر شده است.



در همین حال دولت ژاپن از تصمیم خود برای ایفای نقش پر رنگ تر برای مقابله با نشت آبهای رادیواکتیو مخزنهای زیر زمینی خبر داد و اعلام کرد: دولت به جای واگذاری مسئولیت جلوگیری از نشت مواد رادیواکتیو به شرکت تپکو خود وارد عمل می شود.



یوشیکازو ناگایی سخنگوی شرکت تپکو دلیل کندی این شرکت را در جهت مقابله با نشت زیرزمینی آبهای آلوده به مواد رادیو اکتیو تمرکز کارشناسان بر روی خنک کردن رآکتورها عنوان کرده، زیرا داغ شدن رآکتورها خطرات بیشتری را به همراه خواهد داشت.