به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتض در گزارش خود می نویسد : در نتیجه فشارهای سنگین "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا، محمود عباس (ابومازن) مواضع خود برای آغاز مجدد مذاکرات با اسرائیل را نرمتر کرده است.

در همین رابطه یک مقام اسرائیلی آشنا با تلاش های در حال انجام برای احیای مذاکرات سازش به این روزنامه چاپ مناطق اشغالی گفت : محمود عباس خواستار آزادی یکصد و 20 زندانی فلسطینی و ضمانت آمریکا در خصوص اینکه مذاکرات آتی بر اساس مرزهای 1967 و معاوضه زمین خواهد بود، در مقابل موافقت برای آغاز گفتگوها شده است.

به نوشته هاآرتض، بدین ترتیب گزارش روز دوشنبه شبکه دو تلویزیون اسرائیل مبنی بر اینکه محمود عباس خواستار آغاز مجدد مذاکرات است صحیح است، اما اینکه ابومازن پیش شرط های خود را کنار گذاشته خبری نادرست و اشتباه است.

لازم به ذکر است که پیشتر یکی از شروط اصلی ابومازن برای آغاز مذاکرات سازش، توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی در سرزمین های فلسطینی بود.

به گفته منابع اسرائیلی، در هفته های اخیر فشار آمریکا بر ابومازن افزایش چشمگیری یافته و "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا، که اعلام کرده جهشی قابل توجه در مذاکرات صلح(سازش) به وجود خواهد آورد، به ابومازن صراحتا گفته که حاضر نیست بر اساس پیش شرط های وی کار کند.

علاوه بر این موضوع، کری به ابومازن گفته که از این پس از نظر آمریکا این ابومازن است که به عنوان عضوی سرکش که موجب شکست تلاش های واشنگتن می شود شناخته خواهد شد و اگر تلاش های کاخ سفید در این رابطه شکست بخورد کری در این موضوع هیچ درنگی نخواهد کرد که محمود عباس را مسئول شکست مذاکرات معرفی کند.