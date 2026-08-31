https://mehrnews.com/x3cWnW ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۱۹ کد مطلب 6932565 استانها یزد استانها یزد ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۱۹ جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفرصادق(ع) در مسجدالنبی(ص) شاهدیه یزد یزد - جشن میلاد حضرت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در مسجدالنبی(ص) محله قدیمی بیدراز شهر شاهدیه برگزار شد. دریافت 12 MB کد مطلب 6932565 کپی شد مطالب مرتبط صداقت: انقلاب اسلامی پرچمدار تحقق آرمانهای پیامبر اکرم (ص) است روایت وحدت؛ نشست تبیینی علمای شیعه و اهل سنت در یزد دست وحدت علمای شیعه و سنی در یزد سرور و شادمانی مردم دارالعباده یزد در جشن بزرگ امت احمد(ص) جشن بزرگ امت احمد (ص) در یزد برچسبها یزد مهمانی امت احمد(ص) امت احمد
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