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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۱۹

جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفرصادق(ع) در مسجدالنبی(ص) شاهدیه یزد

جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفرصادق(ع) در مسجدالنبی(ص) شاهدیه یزد

یزد - جشن میلاد حضرت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در مسجدالنبی(ص) محله قدیمی بیدراز شهر شاهدیه برگزار شد.

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کد مطلب 6932565

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    نظرات

    • زهرا ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      1 0
      پاسخ
      بسیار زیبا و قشنگ
    • مجید IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی
    • فاطمه سادات IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      میلاد حضرت محمد ص و امام صادق ع مبارک باد
    • محمد IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      بسیار خوب و زیبا میلاد حضرت رسول اکرم ص مبارک باد

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