مراسم خاکسپاری حبیب اله معلمی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، حبیباله معلمی شاعر دفاع مقدس و نوحههای ماندگار صادق آهنگران به ویژه سروده «ای لشکر صاحب زمان» صبح روز سهشنبه در بیمارستان نفت اهواز درگذشت.
وی به علت کهولت سن از هفته گذشته تاکنون در بیمارستان شرکت نفت اهواز بستری بود که صبح روز سه شنبه با دنیای فانی وداع کرد. یکی از ماندگارترین فعالیتهای وی، سرودن اشعار نوحه های صادق آهنگران در دوران دفاع مقدس بوده است.
بر همین اساس پیکر این شاعر دفاع مقدس ساعت هشت صبح امروز پنجشنبه از مقابل حسینیه ثارالله اهواز به سمت آستان علی بن مهزیار اهوازی تشییع و در آن جا به خاک سپرده شد.
در این مراسم مردم اهواز حضوری چشمگیری دارند به گونه ای که خیابان های مسیر تشییع مملو از جمعیت مردم است. همچنین بسیاری از مسئولان استانی نیز در این مراسم حضور دارند.
امشب به همین مناسبت امشب از ساعت 21 و 30 دقیقه دعای ندبه به یاد مرحوم معلمی در حرم علی ابن مهزیار اهوازی طنین انداز می شود. صبح روز جمعه نیز به همین مناسبت دعای ندبه با حضور مردم اهواز و به یاد این مداح اهل بیت قرائت می شود.
همچنین مراسم ختم این شاعر دفاع مقدس که اشعار بسیاری از نوحههای صادق آهنگران را سروده بود روز جمعه از ساعت 10 تا 12 در حسینیه ثارالله اهواز برگزار میشود.
حبیبالله معلمی فرزند نصیر سال 1305 شمسی در شهرستان رامهرمز دیده به جهان گشود. وی دروس ابتدایی را در مکتبخانه گذراند و ادامه آن را تا سیکل قدیم پیگرفت و پدرش که معلم قرآن بود او را با این کتاب آسمانی آشنا کرد.
ذوق و قریحه شاعری از اوان جوانی در وجود وی بود ولی تشویقهای یکی از دوستان پدرش که خود شاعری توانا بود به نام حاجی بابا اشتری لرکی زمینه را برای شکوفایی استعدادهای وی فراهم ساخت.
"ای لشکر صاحب زمان" که از سوی آهنگران برای رزمندگان دفاع مقدس خوانده می شود و شور حماسی عجیبی به آنها میداد یکی از ماندگارترین سرودههای مرحوم معلمی است؛ "با نوای کاروان"، "شور حسین است چهها میکند"، "این لشکر حق عازم کربلاست امشب"، "سوی دیار عاشقان رو به خدا میرویم"، "بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشت"، "ای لشکر حسینی تا کربلا رسیدن یک یا حسین دیگر" از دیگر سرودههای مطرح این شاعر دفاع مقدس است.
پیکر مرحوم حبیباله معلمی، شاعر دفاع مقدس صبح امروز پنجشنبه از مقابل حسینیه ثارالله اهواز به سمت آستان علی بن مهزیار اهوازی تشییع و در آن جا به خاک سپرده شد.
