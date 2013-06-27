چهل و سومین ماراتن کنکور کلید خورد/ تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای غایبان

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری سال جاری با شرکت یک میلیون و 83 هزار و 571 داوطلب از صبح امروز پنجشنبه 6 تیر با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آغاز شد.

به گفته ابراهیم خدایی - رئیس سازمان سنجش، در رشته ریاضی و فنی به همراه داوطلبان دانشگاه آزاد در کل 200 هزار داوطلب پذیرفته خواهند شد.

وی در جمع خبرنگاران درباره تفاوت بارز آزمون امسال با سالهای گذشته به تجمیع کنکور دانشگاه آزاد و سازمان سنجش اشاره کرد و گفت: سازمان سنجش تنها کنکور را برگزار می کند اما سایر امور مربوط به انتخاب رشته داوطلبان، گزینش و اعلام اسامی بر عهده مرکز آزمون دانشگاه آزاد قرار گرفته است.

زمان انتشار کلید سوالات

رئیس سازمان سنجش درباره زمان انتشار کلید سوالات و اعلام نتایج اولیه، گفت: کلید سوالات از یکشنبه 8 تیر در سامانه سازمان سنجش منتشر و نتایج اولیه نیز 12 مرداد اعلام خواهد شد.

جزئیات پذیرش بدون آزمون

وی درباره پذیرش بدون آزمون، اظهار داشت: امسال 10 هزار رشته محل در دوره بدون آزمون داوطلب می پذیرند، داوطلبان در صورت غایب بودن و ثبت‌نام نکردن در آزمون سراسری هم می‌توانند برای انتخاب رشته‌ های بدون آزمون اقدام کنند.

ظرفیت پذیرش دانشجو

خدایی درباره میزان پذیرش دانشجو، با بیان اینکه امسال 18 هزار نفر افزایش شرکت کننده داشتیم، ادامه داد: برای دانشگاه آزاد 7 درصد پذیرش دانشجو در دوره با آزمون و 93 درصد برای رشته های بدون آزمون سازمان سنجش اعلام شده است، در کل 677 هزار داوطلب پذیرفته خواهند شد.

تکلیف کنکور 93

رئیس سازمان سنجش درباره آخرین وضعیت برگزاری یا عدم برگزاری کنکور در سال 93، اظهار داشت: در صورت تصویب نهایی طرح سنجش و پذیرش دانشجو در مجلس، 85 درصد ظرفیت های کل آموزش عالی در 5 سال بدون آزمون خواهد بود، در این میان پذیرش 15 درصد رشته‌ های پر داوطلب با آزمون است، اما در کل کنکور 93 برگزار خواهد شد.