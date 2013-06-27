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۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۴

کرم اللهی:

حفظ و نشر آثار ادبی گذشتگان امری ضروری است

حفظ و نشر آثار ادبی گذشتگان امری ضروری است

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان قزوین گفت: باید با تلاش و جدیت در جهت حفظ و نشر آثار ادبی گذشتگان نظیر سنت نوحه های دستگاهی گام برداشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم اللهی چهارشنبه شب در مراسم رونمایی از کتاب "سنت نوحه های دستگاهی" که در سالن آمفی تئاتر حوزه هنری قزوین برگزار شد، اظهارداشت: استان قزوین در گذشته تاریخی خود گهواره و محفل ستارگانی بوده که نه تنها راهگشا و چراغ راهنمای شهروندان ایرانی بوده‌اند، بلکه در گوشه ‌ای دیگر از جهان در حوزه‌های بین ‌المللی راهگشای کورراه‌های مخاطبان خود بوده‌اند.

وی افزود: به طور طبیعی داشتن این تعداد نخبه فرهنگی و هنری در استان گواه این مدعا است که استان قزوین دارای پتانسیل های مطلوبی در این حوزه بوده است که این هنرمندان و نخبگان توانسته اند در آن رشد و تعالی یابند.

رئیس حوزه هنری استان قزوین با اشاره به اینکه استان قزوین در پیکره‌بندی فرهنگی و دینی خاستگاه پنج حوزه مختلف است، گفت: معماری، نگارگری، آوازه قزوین، تعزیه و خوشنویسی پنج حوزه مختلفی هستند که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان زمینه رشد و پیشرفت بیشتری برای آن‌ها فراهم می‌شود.

وی یادآور شد: این موضوع شایسته بالاترین تقدیرها است و تمامی افرادی که در این عرصه تلاش، کوشش و جدیت داشته اند، شایسته تقدیر هستند هرچند که برخی اوقات نقدهایی نیز بر آنها وارد شده است اما زمانی که این آثار را در بُعد تاریخی، زمان و مکان خلق اثر تحلیل می کنیم، به محدودیت های آنها پی می بریم.

کرم اللهی اضافه کرد: باید با تلاش و جدیت در حفظ و نشر آثار ادبی گذشتگان نظیر سنت نوحه های دستگاهی گام برداشته شود و نشر این کتاب پایان راه نیست بلکه آغاز راه است و در آینده مراحل دیگر این کار باید تکمیل شود.
 
وی ادامه داد: داشته های ادبی، هنری و فرهنگی استان قزوین بسیار زیاد است اما با توجه به وسعت این جریان های فکری نیاز دارد تا فعالان این عرصه نسبت به جمع آوری، ثبت و ضبط آنها اقدام کنند، البته مصادیقی از فایل های صوتی این مجموعه نیز در دست انتشار است که در این صورت مکمل کتاب خواهد شد.
 
وی اظهارداشت: علاقه‌ مندان به این عرصه هنری چنانچه با مطالعه این کتاب متوجه عیب‌ها و کاستی‌های کتاب شدند قطع یقین نویسنده این کتاب آمادگی دارد از نظرات خوانندگان در بخش تکمیلی کتاب خود استفاده کند.

این مسئول در پایان تصریح کرد: با توجه به تداوم جریا‌ن‌های فکری و هنری در استان قزوین نیار است که فعالان این عرصه نسبت به جمع‌آوری، ثبت و ضبط آن‌ها اقدام کنند.

کد مطلب 2084967

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