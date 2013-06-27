رونمایی از کتاب "نوحه های دستگاهی" در حوزه هنری قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب "نوحه های دستگاهی" نوشته سعید افزونتر چهارشنبه شب با حضور "دکتر جبار رحمانی" پژوهشگر و مدرس دانشگاه و هومان اسعدی پژوهشگر و مدرس موسیقی در تالار حافظ حوزه هنری قزوین برگزار شد.



افزونتر در این مراسم اظهارداشت: نوحه های دستگاهی شامل 50 عدد نوحه از 11 نوحه سرای پیشکسوت و مطرح استان قزوین است.

وی افزود: این کتاب دارای یک بخش تحلیلی است و در آن سعی شده تا شاخصه های این نوع خاص از نوحه معرفی شود.

نویسنده کتاب "نوحه‌های دستگاهی" یادآورشد: عناوینی چون اصطلاحات مورد استفاده میان دارها، تعریف دستگاه، دستگاه ساده، پاره دار، دوتایی، معکوس، تکه تکه و ناقص مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

نویسنده برای تدوین این بخش علاوه بر بهره گیری از روش های علمی تجزیه و تحلیل، بر ساعت ها گفتگو با دست اندرکاران این نوع خاص از نوحه تکیه کرده است.

وی تصریح کرد: در این کتاب سعی شده قالب‌های موسیقایی از دیدگاه موسیقی‌ شناسی شرح داده شود و نکته جالب توجه در نوحه دستگاهی این است که این قالب‌ها منحصر به این نوع از نوحه و مختص شهر قزوین است و در هیچ نوع از قالب‌های موسیقایی چه در حوزه دین یا موسیقی مجلسی ایرانی سابقه ندارد.

افزونتر یادآورشد: قالب موسیقایی نوحه دستگاهی تابعی از متن نوحه یا همان اشعار آن است و قالب‌های این اشعار در میان قالب‌های شعری شناسایی شده به وسیله سبک شناسان ادبیات ایرانی سابقه‌ای ندارند.

نویسنده کتاب "نوحه های دستگاهی" تصریح کرد: در گذشته ادبیات مذهبی در دفترچه‌های نوحه‌خوان‌ها ثبت می‌شد، امروزه در جزوه‌ها و کتابچه‌ها با تیراژ پائین چاپ می‌شود، اما بر کسی پوشیده نیست که این مقوله همیشه به عنوان تقلیدِ ناشیانه عوام از آثار بزرگان ادب یا همان خواص تلقی شده و هرگز جدی گرفته نشده است.

وی ادامه داد: وضعیت ادبیات مذهبی در ایران از دیدگاهی انسان‌شناسانه بسیار پیچیده است، زیرا در یک سوی تصور در اختیار داشتن تمامی تریبون‌ها و قبضه تمام وسائل ارتباط جمعی و در سویی دیگر سکوت در محافل رسمی و علمی کشور مطرح می‌‌شود.

هومان اسعدی پژوهشگر و مدرس موسیقی در ادامه در نقد کتاب "نوحه‌های دستگاهی" با بیان اینکه این کتاب شامل سه بخش ادبی، موسیقایی و انسان‌شناسی است اظهارداشت: بخش اعظم این کتاب مرتبط با تصحیح متن نسخ خطی دست‌نویس است که کاری ارزشمند و جالب محسوب می شود.

وی افزود: یکی از موارد قابل تحسین این کتاب مطرح کردن تقابل هنر مردمی و هنر فاخر است که نکته جالب و مهمی بود و یکی از مواردی که در این کتاب باید تصحیح شود مربوط به ساختار و نگارش آن است زیرا در برخی موارد باید تقدم و تأخر مطالب رعایت می ‌شد.

این پژوهشگر و مدرس موسیقی در پایان بر تحقیقات بیشتر در خصوص هنرهای مردمی در طول تاریخ تاکید کرد.



مجموعه کتاب "نوحه های دستگاهی" نوشته سعید افزونتر، در شمارگان 2500 نسخه، قطع رقعی در 210 صفحه با قیمت 5500 تومان توسط انتشارات سوره مهر حوزه هنری به چاپ رسیده است.