از ارتش های عراق و لبنان حمایت کنید/منطقه پرواز ممنوع کمکی به حل موضوع نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، ژنرال "مارتین دمپسی" در این اظهارات با اشاره به پراکنده شدن بحران سوریه به کشورهای منطقه خواستار تقویت ارتش لبنان برای مقابله با این آشوب ها شد.

دمپسی به تحولات اخیر عراق و فعالیت های مجدد القاعده نیز اشاره کرد و توصیه کرد که با حمایت از ارتش و دولت عراق، از قدرت گرفتن دوباره القاعده در این کشور جلوگیری شود.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که در پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) سخن می گفت در ادامه افزود : در حالیکه ما شاهد چالش های پیش روی ارتش لبنان هستیم و در عراق نیز می بینیم که القاعده در حال فعالیت است و در اردن نیز وضعیت مشابهی وجود دارد لذا درخواست می کنیم تا از این کشورها حمایت شود تا توانایی آنها برای مقابله با بحران افزایش بیابد.

در همین رابطه سخنگوی ژنرال دمپسی اعلام کرد که این درخواست در اختیار فرماندهی مرکزی آمریکا قرار گرفته است.

دمپسی دیروز چهارشنبه به مدت دو سال دیگر از سوی "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا، برای تصدی پست ریاست ستاد مشترک ارتش نامزد شد.

خطرات منطقه پرواز ممنوع

در هفته های گذشته آمریکا اعلام کرد که موشک های پاتریوت و جنگنده های خود را در اردن حفظ می کند و برخی کشورها نیز هشدار دادند که هدف واشنگتن از این کار برقراری منطقه پرواز ممنوع در سوریه است.

دمپسی با اشاره به این موضوع درباره کارآیی این طرح ابراز تردید کرد و گفت که بعید است با برقررای منطقه پرواز ممنوع کمکی به حل بحران سوریه کند.