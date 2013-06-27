نیروی انتظامی با سعه صدر با مردم برخورد کند

به گزارش خبرگزاری مهر، میرعلم سیدی طی بازدید از کلانتری 11 و 12 بجنورد اظهار داشت: رفتار مأموران باید طوری باشد که با حضور خود در سطح شهر، موجبات آرامش شهروندان قانون‌مدار و رعب و وحشت مجرمان و قانون گریزان و متعرضان و متعدیان به حقوق مردم را فراهم آورند.

وی در عین حال از زحمات شبانه روزی کارکنان نیروی انتظامی تقدیر و بر تکریم هر چه بیشتر مراجعان تأکید کرد.

سیدی در ادامه تاکید کرد: مراکز انتظامی در برخورد با مردم باید صبر و بردباری، برخورد مناسب و سعه‌صدر داشته و به آن توجه ویژه‌ای کنند.

همچنین رئیس کل دادگستری خراسان شمالی نیز طی نشستی با مدیرکل صدا و سیمای استان گفت: جایگاه حقوق در کشور ما غریب است.

احمد کیخسروی عنوان کرد: با وجود آنکه علم حقوق کارکردهای بسیاری در همه قسمت‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در بر می‌گیرد، از زمان تولد تا مرگ همراه انسان‌هاست، لیکن متأسفانه اطلاع رسانی مناسب نشده است.

این مسئول با بیان اینکه هر چه مردم با جایگاه حقوقی خود بیشتر آشنا باشند، مشکلات کمتر می‌شود اضافه کرد: بسیاری از ناهنجاری‌ها نتیجه عدم اطلاع از قانون است و صدا و سیما با استفاده از ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند بسیار موثر در این زمینه عمل کند.