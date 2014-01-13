به گزارش خبرنگار مهر، میرعلم سیدی صبح دوشنبه در جمع مدیران نشریات و خبرگزاری‌های خراسان شمالی گفت: نشریات و رسانه‌های این استان در طول مدت تاسیس استان از عملکرد خوبی برخوردار بوده به گونه‌ای که تشکیل پرونده برای شماری از این نشریات تنها به دلیل داشتن شاکی خصوصی بوده است.

وی با بیان اینکه تلاش مدیران نشریات در رعایت قوانین و خطوط قرمز تعیین شده در قانون مطبوعات و همچنین توجه آنان به تذکرات دلسوزانه دستگاه قضایی موجب شده که در 9 سال گذشته هیچگاه مدعی‌العموم درباره تخلف مطبوعاتی در این استان ورود پیدا نکرده است، افزود: تعامل خوب رسانه‌ها با دستگاه قضایی در سال‌های اخیر سازنده و مثبت بوده است.

سیدی اظهار داشت: انتشار اخبار و گزارشاتی که منجر به اطلاع رسانی صحیح با رعایت مصالح جامعه شود، از وظایف و رسالت اصحاب رسانه است که علاوه بر افزایش آگاهی های عمومی و حفظ ارزشهای اسلامی و حقوق عمومی و بیت المال، می تواند به توسعه، رشد و بالندگی جامعه نیز کمک کند.

وی با تاکید بر اهمیت نقش رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: پرداختن به مشکلات اجتماعی، انتقادات و پیشنهادات سازنده با در نظر گرفتن قوانین جاری، می تواند در پیشگیری از وقوع جرائم کمک چشمگیری داشته باشد.

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد از مدیران نشریات و خبرگزاری های استان خواست تا با شفاف سازی در اخبار و گزارشات خود، از ایجاد ذهنیت و بزرگنمایی برخی از موضوعات و رویدادها پرهیز کنند.

وی افزود: انتشار برخی اخبار از حوادث اجتماعی که ثمره مثبتی در فضای جامعه ندارد و همچنین پرداختن به موضوعاتی که زمینه سوء استفاده دشمنان را فراهم می کند در چارچوب قوانین مطبوعاتی و انجام رسالت اطلاع رسانی نیست.

سیدی تصریح کرد: مدیران نشریات و خبرگزاری ها می توانند در خصوص انتشار اخبار خاص و مهم با مشاورین حقوقی مشورت و با رعایت قوانین، نسبت به انتشار اخبار خود اقدام کنند.