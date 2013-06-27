چرخه درمانی بیماران سرطانی مازندران تکمیل می شود

به خبرنگار مهر، عالیه زمانی کیاسری پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح نخستین مرکز رادیوتراپی پیشرفته در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری اظهار داشت: بیمارستان امام(ره) ساری به عنوان بزرگترین و مهمترین مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، خدمات کم نظیری را به مردم مازندران و استانهای همجوار ارائه می کند.



وی افزود: مرکز رادیوتراپی بیمارستان امام خمینی(ره) ساری با مساعدت خیرخواهانه سید اسماعیل شفیعی و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مردم استان اهدا شد.



رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) ساری، خدمتگذاری به بیماران دردمند سرطانی را یکی از توفیقات الهی دانست و اظهار داشت: با حضور اعضای هیات علمی در گرایشهای مختلف و با حضور کادر درمانی متعهد چرخه درمان بیماران سرطانی از جمله تشخیص، شیمی درمانی و جراحی در این مرکز انجام می شود.



زمانی با اشاره به حضور فعال 100 عضو هیئت علمی در 10 گروه تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان امام خمینی(ره) ساری، افزود: در این مرکز 140 دستیار تخصصی و فوق تخصصی و 850 پرسنل فعالیت دارند.



وی، مشارکت خیران در امر توسعه و گسترش خدمات درمانی را طی سالهای اخیر قابل تحسین دانست و تصریح کرد: احداث بخش مراقبتهای نوزادان ، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی مصطفویان و احداث ساختمان مرکز جامع سرطان از جمله مشارکتهای خیران در امر سلامت مردم استان بوده است.



به پاس کارنیک و خداپسندانه دکتر شفیعی، مرکز رادیو تراپی بیمارستان امام خمینی(ره) ساری به نام دکتر سید اسماعیل شفیعی نامگذاری شد.

