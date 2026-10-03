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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۲

ارائه خدمات درمانی در بیمارستان امام ساری ادامه دارد

ارائه خدمات درمانی در بیمارستان امام ساری ادامه دارد

ساری- رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: حادثه آتش‌سوزی بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) ساری هیچ خسارت جانی و اختلالی در روند ارائه خدمات درمانی به بیماران نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق رضایی شامگاه شنبه در حاشیه حضور در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ساری، از محل وقوع حریق بازدید و آخرین وضعیت بیمارستان و روند مهار حادثه را بررسی کرد و افزود: حریق محدود در یکی از فضاهای خارج از بخش‌های درمانی و در محدوده زیرزمین این مرکز آموزشی درمانی رخ داد که با اقدام سریع کارکنان حفاظت و تأسیسات بیمارستان، در همان دقایق اولیه مهار و به طور کامل خاموش شد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی به همراه نداشته و حریق به بخش‌های درمانی و فضاهای اصلی بیمارستان سرایت نکرده است.

وی گفت: همچنین تمامی بخش‌های مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ساری فعال بوده و خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران بدون وقفه و مطابق روال عادی در حال ارائه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جریان این بازدید، وضعیت بخش‌های مختلف بیمارستان و روند خدمت‌رسانی به بیماران را مورد بررسی قرار داد و ضمن قدردانی از اقدام سریع و مسئولانه کارکنان بیمارستان در مهار این حادثه، اعلام کرد که فعالیت تمامی بخش‌های مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ساری طبق روال عادی ادامه دارد.

کد مطلب 6966790

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