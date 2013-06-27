سخنگوی شیعیان مصر برای محمد مرسی ضرب الاجل تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوطن، تعدادی از رهبران شیعی مصر تهدید کردند که اگر محمد مرسی رئیس جمهوری مصر اقدام فوری برای دستگیری جنایتکاران عامل شهادت و اهانت به اجساد چهار شیعی به عمل نیاورد موضوع را به مراجع بین المللی می کشانند.

در نشستی که روز گذشته با حضور بهاء انور مدیر مرکز مطالعات فاطمیه مصر و سخنگوی شیعیان و تنی چند از فعالان در این مرکز برگزار شد شهادت حسن شحاته پدر معنوی شیعیان در مصر و زخمی شدن هشت نفر دیگر در روستای ابومسلم در استان الجیزه محکوم شد.

انور در این نشست محمد مرسی را به سبب پذیرفتن فتواهای تکفیری در نشست سلفی ها در قاهره مسئول دانست و افزود: این مصیبت تکرار خواهد شد و مرحله بعدی صوفی ها و سپس مسیحیان هستند.

سخنگوی شیعیان مصر بیان کرد: اسلام مثله کردن اجساد را حرام کرده است به ویژه که شحاته زمانی قبل از اینکه به مذهب تشیع گرایش پیدا کند، مفتی ارتش مصر بوده است.

انور اعلام کرد: 48 ساعت به محمد مرسی مهلت می دهیم تا عاملان این جنایت را دستگیر کند و گرنه موضوع را از طریق مراجع بین المللی پیگیری خواهیم کرد.