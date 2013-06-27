مظلومیت شهید بهشتی از ویژگی های ممتاز او بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد فوادیان بعد از ظهر پنج شنبه در آئین بزرگداشت شهید دکتر بهشتی و 72 تن از یاران با وفای امام راحل در مسجد صاحب الزمان (عج) شهر دامغان اظهار داشت: پیام شهدای 7 تیر برگرفته از آیات و روایات بوده و این شهدا با مظلومیت به شهادت رسیدند و شربت شیرین شهادت را نوشیدند.

وی افزود: متاسفانه افرادی در شهادت شهیدان بهشتی و یاران او دست داشتند که به واقعیت و حقیقت انقلاب اسلامی پی نبردند و هدفشان از این حرکت جمع کردن سفره انقلاب اسلامی ایران بود که به هدف خود نرسیدند.

امام جمعه موقت دامغان با یادآوری اینکه شهیدان بهشتی و 72 تن از یاران با وفای امام راحل با شهادت خود به عزت و افتخار دست پیدا و یاس و ناامیدی را با شهادت خود در دل دشمنان ایجاد کردند، خاطر نشان ساخت: امیدورایم بتوانیم راه و روش شهدای انقلاب را ادامه دهیم و پیروان خوبی برای ایشان که در مظلومیت به شهادت رسیدند باشیم.

فوادیان هفته گرامیداشت قوه قضائیه را فرصتی مغتنم برای مرور عملکرد دستگاه قضاء ذکر کرد و گفت: مسئولان دستگاه قضاء را افرادی مومن و متدین تشکیل می دهند که باید راه و روش شهید بهشتی را در سرلوحه کار خود قرار داده و به آن عمل کنند.

در این آئین روحانیت، مدیران و پرسنل دستگاه های اجرایی، فرماندهان و پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب، قضات و پرسنل دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دامغان حضور داشتند.

آئین بزرگداشت شهید دکتر بهشتی و 72 تن از یاران امام راحل از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب و فرمانداری شهرستان دامغان برگزار شد.