برگزاری یادواره 1100 شهید ملایر همزمان با سالروز شهدای هفتم تیر

مراد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رشادت و تزکیه نفس شهدا را بی نظیر و مثال زدنی است.

وی با گرامیداشت یادو خاطره شهدای هفتم تیر افزود: تواضع و فروتنی شهید بهشتی و در عین حال سیاست و رهبری و مدیریت ایشان مقوله مهمی بود که باعث شده بود تا منافقان کور دل چشم دیدن ایشان را نداشته و عاقبت نیز ایشانو 72 تن از یارانشان را به شهادت برسانند.

وی با بیان این که در ادامه راه شهدا باید در مسیر شهدا حرکت کنیم، افزود: مسئولان و مدیران کشور نیز باید با خدمت بی منت بی مردم در ادامه راه شهیدان حرکت کنند.

وی بیان داشت: امروز وظیفه ما گرامیداشت یاد و خاطره شهداست و برگزاری یادواره ها بهترین فرصت برای تبین اندیشه های شها برای مردم به ویژه جوانان است.

اسماعیلی گفت: باید به وصیت نامه شهدا عمل شود واگر شهدا به فراموشی سپرده شوند همه ما دچار خسران می شویم.

برگزاری برنامه‌هاو یادواره‌ها را پاسداشت یاد وخاطره شهیدان وارادت به جانبازان رزمندگان دفاع مقدس وخانواده‌های معظم شهدابر شمرد.

فرمانده سپاه ناحیه ملایر از برگزاری یادواره بزرگ سرداران، فرماندهان و یک هزارو 100 شهید ملایر درهمزمان با سالروز شهادت شهدای هفتم تیر خبر داد.

اسماعیلی بیان داشت: این یادواره همزمان با نماز مغرب و عشا ودرجواز سه شهید گمنام در بام ملایر با حضور بیش از ده هزار نفراز اقشار مختلف برگزار خواهد شد.

وی گفت: سخنران این مراسم حجت الاسلام مجتبی ذولنورو مداح آن نیز حاج قاسم رضایی از مداحان برتر کشور است.

وی افزود: همه برنامه ریزیه ای لازم و هماهنگی ها با همکاری نهادهای مختلف شهرستان برای هر چه بهتر برگزار شدن این یادواره انجام گرفته است.