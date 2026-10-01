به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی ظهر پنجشنبه در جریان سفر به مازندران و به منظور حضور در یادواره شهدای روستای کلاگرمحله قائمشهر، با خانواده شهیدان جعفر و سردار علی‌اصغر خنکدار دیدار کرد.

اسماعیلی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با خانواده این شهیدان گفت‌وگو کرد و از صبر و ایستادگی خانواده‌های معظم شهدا تجلیل به عمل آورد.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور همچنین در بدو ورود به استانداری مازندران، با همراهی مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، در مزار شهید خوشنام این مجموعه حضور یافت.

وی با قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشت.

به گزارش مهر، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور برای حضور در یادواره شهدای روستای کلاگرمحله به شهرستان قائمشهر سفر کرده است.