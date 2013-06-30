جاده دسترسی بزرگترین سد گلستان 65 درصد رشد فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح یکشنبه در جلسه هیئت مدیره شرکت عنوان کرد: در پی احداث سد نرماب واقع در شهرستان مینو دشت با قطع جاده ارتباطی روستاهای لیسه، قلعه چه، سرخو و تخت، جاده جایگزینی پیش بینی شده است، که تاکنون برغم کمبود اعتبارات و منابع مالی کل خاکبرداری و سنگ برداری مسیر جاده به طول 7.5 کیلومتر، اجرای زیر سازی مسیر جاده به طول 7.5 کیلومتر انجام شده است.

وی افزود: اجرای ابنیه فنی مسیر جاده به تعداد 28 دستگاه، دیوار های حائل مسیر جاده، حفاری و تحکیمات تونل چهل چای بطول 800 متر از جمله اقداماتی است که تاکنون عملیات اجرایی به پایان رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان تصریح کرد: در حال حاضر اجرای ابنیه های مسیر جاده و عملیات زیر سازی به اتمام رسیده که پس از پایان عملیات گاز رسانی مسیر،آسفالت جاده نیز انجام خواهد شد.

وی گفت: عملیات اجرایی احداث سد نرماب به عنوان بزرگترین سد استان، جهت کنترل و ذخیره سیلاب، تامین آب کشاورزی، ، صنعت و تامین آب شرب مورد نیاز شهرستان های مینودشت، گالیکش، کلاله، گنبدکاووس، نوار مرزی و مراوه تپه در سال گذشته آغاز شده است.