روسف در فینال جام کنفدراسیون ها حضور نمی یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، "دیلما روسف" رئیس جمهوری برزیل که در افتتاحیه جام کنفدراسیون ها در پایتخت این کشور حضور داشت، غایب بازی فینال این مسابقات است. بر این اساس روسف قصد ندارد در این بازی که بامداد فردا بین دو تیم برزیل و اسپانیا در ریو دوژانیرو برگزار می شود، حضور یابد.

در همین رابطه "سپ بلاتر" رئیس فیفا گفت اطلاعی از حضور روسف در بازی فینال این دوره از جام کنفدراسیون ها ندارد. روسف و بلاتر در بازی افتتاحیه که در پانزدهم ژوئن در برازیلیا برگزار شد، حضور داشتند.

با این حال اعتراضات گسترده علیه سیاست های اقتصادی دولت در مورد جام جهانی 2014 که بازی های این دوره را با حاشیه های فراوان مواجه کرده است موجب شده روسف از حضور در بازی فینال خودداری کند.