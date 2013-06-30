برگزاری کلاسهای مشاوره انفرادی در جنوب پایتخت

منصور قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بالای خانواده در اسلام و نقش بنیادی خانواده در نهادینه کردن هنجارهای فرهنگی جوامع افزود: مشاوره انفرادی همه روزه با حضور مشاوران برجسته در خانه فرهنگ رازی شهرری برگزار می شود.

وی عنوان داشت: با مشارکت فرهنگسرای ولاء برگزارمی شود که محوریت اصلی برگزاری کلا سهای مشاوره فردی، حفظ و گسترش فضائل اخلاقی در خانواده و تبیین ویژگیهای خانواده اسلامی با بهره گیری از سیره اهل بیت(ع) است.

مدیر خانه فرهنگ رازی ادامه داد: امید است با ارائه این خدمات به مردم مؤمن و فرهیخته شهرری و همراهی ایشان، گامی هرچند کوچک در جهت تعالی و پویایی جامعه مطابق با شاخصه های آرمان شهری اسلامی برداشته شود.

وی بیان کرد: تمامی شهروندان می توانند برای بهره مندی از خدمات مشاوره فردی توسط کارشناسان زبده روانشناسی و مسائل خانواده با تعیین وقت قبلی به خانه فرهنگ رازی واقع در 24 متری شهرری مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 55907903 تماس حاصل فرمایند.