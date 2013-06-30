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۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۴۱

قادری به مهر خبر داد:

برگزاری کلاسهای مشاوره انفرادی در جنوب پایتخت

برگزاری کلاسهای مشاوره انفرادی در جنوب پایتخت

شهرری - خبرگزاری مهر: مدیر خانه فرهنگ رازی شهرری بیان داشت: سلسله جلسات مشاوره انفرادی جنوب پایتخت همه روزه در خانه فرهنگ رازی شهرری برگزار می شود.

منصور قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بالای خانواده در اسلام و نقش بنیادی خانواده در نهادینه کردن هنجارهای فرهنگی جوامع افزود: مشاوره انفرادی همه روزه با حضور مشاوران برجسته در خانه فرهنگ رازی شهرری برگزار می شود.

وی عنوان داشت: با مشارکت فرهنگسرای ولاء برگزارمی شود که محوریت اصلی برگزاری کلا سهای مشاوره فردی، حفظ و گسترش فضائل اخلاقی در خانواده و تبیین ویژگیهای خانواده اسلامی با بهره گیری از سیره اهل بیت(ع) است.

مدیر خانه فرهنگ رازی ادامه داد: امید است با ارائه این خدمات به مردم مؤمن و فرهیخته شهرری و همراهی ایشان، گامی هرچند کوچک در جهت تعالی و پویایی جامعه مطابق با شاخصه های آرمان شهری اسلامی برداشته شود.

وی بیان کرد: تمامی شهروندان می توانند برای بهره مندی از خدمات مشاوره فردی توسط کارشناسان زبده روانشناسی و مسائل خانواده با تعیین وقت قبلی به خانه فرهنگ رازی واقع در 24 متری شهرری مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 55907903 تماس حاصل فرمایند.

کد مطلب 2087184

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