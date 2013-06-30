به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوم تیم های ملی والیبال ایران و ایتالیا در هفته پنجم مسابقات لیگ جهانی از ساعت 21:40 شامگاه یکشنبه در شهر ساساری ایتالیا آغاز شد. این دیدار تا گیم پنجم ادامه داشت و در نهایت با برتری 3 بر 2 ایتالیا به پایان رسید. نتیجه کامل دیدار دوم تیم های ملی والیبال ایران و ایتالیا به شرح زیر است:

* ایتالیا - ایران

(25 بر 22)، (25 بر 20)، (20 بر 25)، (18 بر 25)، (15 بر 13)

گیم اول؛ 25 بر 22 به سود ایتالیا

نخستین امتیاز این دیدار با دفاع ناقص بازیکنان ایران و برای ایتالیا به دست آمد اما ایران هم خیلی زود و باخطایی که زاتسف در سرویس داشت، صاحب امتیاز شد واینگونه رقابت نزدیک دو تیم در این دیدار آغاز شد. سعید معروف، امیر غفور، رحمان داودی، آرمین تشکری و محمد موسوی بازیکنانی بودند که در ترکیب اولیه تیم ملی کشورمان برای این دیدار قرار گرفتند و در طول این گیم رقابت نزدیکی را با حریف دنبال کردند.

وقتی دو تیم در امتیاز 2 مساوی بودند، دفع ایران مقابل زایتسف ایران را 3 بر 2 پیش انداخت و در ادامه اوت شدن توپ ایتالیایی ها امتیاز دیگری را از آن ایران کرد (4 بر 2). اما بلافاصله خطایی که آرمین تشکری در زدن سرویس مرتکب شد، اختلاف امتیاز دو تیم را به حداقل رساند اما در ادامه تیم ایران با عملکرد خوبی که در دریافت های اول داشت تا امتیاز 7 و برتری برابر ایتالیا پیش رفت اما چند اشتباه فردی کار را به تساوی 7 بر 7 کشاند.

وقتی استراحت فنی اول این گیم با نتیجه 8 بر 7 و به سود ایتالیایی ها به پایان رسید. بعد از آن بازیکنان ایران سعی داشتند ماننددیدار نخست دریافت های اول حریف را با مشکل مواجه کند و از این راه به برتری دست یابند و اینگونه تا امتیاز مساوی 11 پیش رفتند اما بعد از آن دفاع ناقص روی تور دوباره ایتالیایی ها را با یک اختلاف امتیاز پیش انداخت. بعد از آن غفور ضربه محکمی به توپ زد اما سرعت آن بیشتر از آنی بود که در زمین ایتالیا به زمین بخوابد و به همین دلیل امتیاز 14 هم برای ایتالیایی ها به دست آمد (14 بر 11).

اینگونه شد که ولاسکو درخواست اولین وقت استراحت را برای تیمش کرد. بعد از آن خطای سرویس تراویسا امتیاز دوازدهم ایران را به دست آورد هر چند بلافاصله زایتسف ضربه ای به توپ زد که با کمترین اختلاف از کنار تشکری گذشت اما او نتوانست این توپ را دافع کند و اینگونه نتیجه بازی 15 بر 12 شد.

وقت استراحت فنی دوم هم با نتیجه 16 بر 12 به سودایتالیا به پایان رسید. بعد از آن سعید معروف توانست یک امتیاز دیگر برای تیم ایران به دست آورد و نتیچه را 16 بر 13 کند اما خطای تشکری که درست روی دفاع حریف به توپ ضربه زد، یک امتیاز دیگر به اینالیایی ها داد.

در ادامه بازی دو خطای بازیکنان ایتالیا اختلاف امتیاز این تیم با تیم ملی کشورمان را به حداقل رساند (18 بر 17) و بعد از آن دفاع مباشری مقابل زایتسف کار را به تساوی کشاند. بعد از ان غفور ایران را پیش انداخت اما خطای پنجخ دو ضرب مباشری دوباره دو تیم را مساوی کرد (19 بر 19) و در ادامه دفاع شدن همین بازین توسط سه بازیکن ایتالیا، این تیم را پیش انداخت. بعد از آن تیم ایتالیا تا امتیاز 22 پیش رفت اما ملی پوشان کشورمان با عملکرد خوب در دریافت و دفاع این سه اختلاف امتیاز را جبران کردند طوریکه سرمربی ایتالیایی ها وادار به وقت استراحت کرد و این درخواست در نهایت باعث برتری شاگردان این مربی شد.

زایتسف،ساوانی و غفور هر یک با 5 امتیاز بهترین های ایتالیا و ایران در این گیم بودند.

گیم دوم؛ 25 بر 20 به سود ایتالیا

دومین گیم دیدار دوم تیم های ایران وایتالیا با امتیازآوری تیم ایران آغاز شد هر چند خیلی زود کار به تساوی کشیده شد. البته خطای سرویس ساوانی نتیجه را 2 بر یک به سودایران کرد و بعد از آن دوباره نتیجه مساوی شد اما خطای غفور ایتالیا را صاحب سومین امتیاز کرد و برای نخستین بار در این گیم پیش افتاد. وقتی نتیجه بازی 4 بر 2 به سود ایتالیا بود، دریافت ناقص ایران مقابل پرتاب تراویسا یک امتیاز دیگر به ایتالیایی ها داد اما امتیاز پنجم تیم ایران توسط همین بازیکن و با خطایی که در سرویس داشت، به دست آمد (5 بر 3) به سودایران.

درادامه دفاع ناقص محمد موسوی مقابل ساوانی اختلاف امتیاز تیم کشورمان با حریف را یک پله بیشتر کرد و بعد از آن خطای تور بازیکنان ایتالیا را نتیجه بازی 7 بر 5 (به سود ایران) کرد.

اولین وقت استراحت فنی این گیم با نتیجه 8 بر 6 به سودایران به پایان رسید بعد از آن توپ غفور در زمین ایتالیا به زمین خوابید و امتیاز نهم را برای ایران رقم زد اما ساوانی خیلی زود یک اختلاف امتیاز از اختلاف امتیاز ایجاد شده را جبران کرد. بعد از آن حمزه زرینی که تازه وارد زمین شده بود ضربه ای زد که دریافت ایتالیایی ها را با مشکل مواجه کرد واینگونه یک امتیاز دیگر به امتیازات ایران اضافه شد (11 بر 7 به سود ایران)، دوازدهمین امتیاز تیم ایران هم توسط زرینی و با دفاع خوب این بازیکن به دست آمد البته بعد از دو امتیازی که ایتالیایی ها به دست آوردند.

13 بر13 نتیجه بازی بود که خطای زرینی در سرویس ایتالیایی ها را پیش انداخت و بعد از دفاع شدن موسوی یک امتیاز دیگر به ایتالیایی ها داد. هر چند موسوی خیلی زود اشتباهش را جبران کرد و یک امتیاز گرفت. بعد از آن معروف نتیجه را در عدد 15 مساوی کرد اما در نهایت وقت استراحت فنی دوم هم به سود ایتالیا و با نتیجه 16 بر 15 به پایان رسید. ایتالیایی ها بعد از این وقت استراحت فنی برتری خود را حفظ کردند تا برنده این گیم را هم تمام کنند.

زایتسف با 13 امتیازی که کسب کرد؛ امتیازآورترین بازیکن زمین تا پایان گیم دوم بود.

گیم سوم؛ 25 بر 20 به سود ایران

گیم سوم دیدار تیم های ایران و ایتالیا در حالی پیگیری شد که ملی پوشان کشورمان با عملکردی متفاوت از دو گیم اول و دوم در اکثر دقایق پیش بودند و حتی توانستند هر دو وقت استراحت فنی این گیم را به ترتیب با امتیازهای 8 بر 7 و 16 بر 11 به سود خود تمام کنند. بعد از وقت استراحت فنی دوم و یک امتیاز دیگری که توسط ملی پوشان کشورمان به دست آمد، اختلاف امتیاز ایران با حریف میزبانش به 6 هم رسید اما اشتباهات پی در پی بازیکنان کشورمان اختلاف امتیاز را کم و کمتر کرد طوریکه نتیجه 17 بر 15 شد.

نتیجه بازی 19 بر 17 به سودایران بود که دریافت ناقص تیم ایتالیا مقابل شهرام محمودی یک امتیاز دیگر به تیم کشورمان اضافه کرد اما ضربه بعد از آن برخورد ضربه بازیکنان ایتالیا به بدن موسوی و خارج شدن توپ از زمین مسابقه، ایتالیایی ها را صاحب امتیاز 18 کرد. نتیجه بازی 21 بر 18 به سود ایران بود که شهرام محودی از دفاع کردن ایتالیای ها ، تیم ایران را صاحب یک امتیاز دیگر کرد (22 بر 18).

اینگونه شد که سرمربی تیم ملی ایتالیا درخواست وقت استراحت کرد اما در بازگشت دو تیم به زمین، بازیکنان کشورمان دوباره توسط محمودی به یک امتیاز دیگر دست یافتند. بعد از آن سرویس سعید معروف آغاز گر بازی بود. توپ بعد از چند بار رفت و برگشت در زمین هر دو تیم، در زمین ایتالیا خوابید اما اعلام خطای داور امتیاز این توپ را به ایتالیایی ها داد و نتیجه بازی 23 بر 19 شد. اما بعد از اینکه تیم کشورمان نتوانست از آبشار بازیکنانش به امتیاز برسد، در دفاع و تسط عادل غلامی صاحب امتیاز دیگری شد و فاصله خود را تا پیروزی در این گیم به حداقل رساند. حداقلی که در نهایت توسط ظریف از بین رفت و ایران برنده گیم سوم شد. زایتسف همچنان امتیازآورترین بازیکن در پایان این گیم بود که در مجموع صاحب 13 امتیاز شده بود. در تیم ایران هم موسوی با 10 امتیاز بالاتر از هم تیمی هایش قرار داشت.

گیم چهارم؛ 25 بر 18 به سود ایران

تیم ملی کشورمان عملکرد خوب خود در گیم سوم را ادامه داد و توانست اولین وقت استراحت فنی گیم چهارم را هم با نتیجه 8 بر 6 به سود خود تمام کند. نتیجه بازی 10 بر 7 به سود ایران بود که سرمربی تیم ملی ایتالیا درخواست وقت استراحت کرد تا با گوشزدهای لازم اختلاف امتیاز تیمش را کمتر کند اما در بازگشت به زمین، این تیم ایران بود که یک امتیاز دیگر به دست آورد.

نتیجه بازی 11 بر 7 بودکه برخورد پای موسوی به تور موجب اعتراض بازیکنان ایتالیا شد که البته نتیجه ای نداشت. در این دقایق دریافت های اول بازیکنان تیم ایران به نسبت دو گیم قبلی خیلی بهتر شده بود طوریکه توانستند تا برتری 13 بر 9 هم پیش بروند. بعد از آن دفاع زایتسف توسط موسوی امتیاز چهاردهم را به تیم ایران داد. در ادامه یک امتیاز دیگر به ضربه سرویس زرینی که مستقیم به زمین ایتالیا خوابید، به اندوخته های تیم کشورمان اضافه شد (15 بر 9)؛

بعد از آن بازیکنان ایران با توپ گیری، دفاع و پاس های خوب متوالی می توانستند صاحب یک امتیاز دیگر شوند اما ساوانی از این موقعیت به سود تیمش استفاده کرد و نتیجه را 15 بر 10 کرد. هر چند تیم کشورمان خیلی زود یک امتیاز از دست رفته را جبران کرد و باعث شد دومین وقت استراحت فنی این گیم با نتیجه 16 بر 10 به سود ایران به پایان برسد.

بعد از این وقت استراخت فنی توپ گیری خوب شهرام محمودی مهمترین عاملی بود که باعث شد امتیاز 20 برای تیم کشورمان به دست بیاید بعد از آن سرمربی ایتالیا درخواست وقت استراحت کرد.

وقتی نتیجه بازی 20 بر 15 بود، سرویس محمودی و توپ گیری داودی یک امتیاز دیگر به ایران داد و خیلی زود مجموع امتیازات ایران به 22 هم رسید (22 بر 15)، در ادامه براتی با یک پاس سرعتی جریان بازی را آرام کرد و تیمش را به امتیاز شانزدهم در این گیم رساند اما دفاع مهدوی مقابل ساوانی موجب شد تیم ایران دوباره یک امتیاز بگیرد و نتیجه 23 بر 16 به سود کشورمان رقم بخورد. در ادامه خطای سرویس زرینی یک امتیاز به ایتالیایی ها داد و تکرار این خطا توسط ساوانی، نتیجه را 24 بر 17 کرد. بعد از آن تیم ایتالیا یک امتیاز دیگر گرفت اما این عادل غلامی بود که رقابت دو تیم در این گیم تمام کرد و کار را به گیم پنجم کشاند تا یک امتیاز ایران در این بازی مسجل شود.

گیم پنجم؛ 15 بر 13 به سود ایتالیا

بازیکنان ایران بعد از اینکه دو گیم از ایتالیا عقب افتادند، توانستند رقابت با حریف خود را به گیم پایانی بکشانند و تا برتری 4 بر یک در این گیم هم پیش رفتند و سرمربی ایتالیا را وادار به وقت استراحت در این دقایق کردند. زایتسف با عبور دادن توپ از دفاع ایران دومین امتیاز این گیم را برای ایتالیا به دست آورد تا اختلاف امتیاز دو تیم به عدد دو برسد و خیلی زود این اختلاف امتیاز به صفر رسید یعنی 4 بر 4 مساوی؛ به همین دلیل ولاسکو درخواست وقت استراحت برای تیم ایران کرد.

در ادامه بازی دو تیم در امتیازات 5 و 6 هم مساوی پیش رفتند تا اینکه دفع موسوی دوباره ایران را پیش انداخت (7 بر 6)؛ تا اینکه کار به تساوی کشید اما خطای سرویس زایتسف که به خارج از زمین رفت ایران را صاحب امتیاز دیگری کرد و بازهم ملی پوشان کشورمان پیش افتادند.

بعد از وقت استراحت فنی که با نتیجه 8 بر 7 به سودایران به پایان رسید و جابه جایی بازیکنان دو تیم در زمین، ایتالیا یک امتیاز دیگر گرفت و کار به تساوی کشیده شد اما فرصت این تیم برای پیش افتادن با خطای کاپیتان ساوانی و با سرویسی که به بیرون رفت، از دست رفت و در مقابل یک امتیاز به اندوخته های ایران اضافه شد.

یازدهمین امتیاز این دیدار توسط معروف به دست آمد و نتیجه 11 بر 8 به سود کشورمان شد. در این زمان ایتالیا درخواست وقت استراحت کرد بعد از آن بازیکنان ایتالیا اختلاف خود را کم و کمتر کردند و به نتیجه 12 بر 11 (به سودایران) رساندند. بعد از درخواست وقت استراحت ولاسکو؛ ایتالیا به یک امتیاز دیگر هم دست یافت و نتیجه را مساوی کرد. بازیکنان این تیم خیلی زود 13 بر 12 پیش افتادند اما غفور اجازه نداد این برتری خیلی دوام داشته باشد.

اعلام خطای تور حمزه زرینی از سوی داور دوم دیدار تیم های ایران و ایتالیا و کارت زرد به این بازیکن، نتیجه را 14 بر 13 به سود ایتالیا کرد. و در نهایت خطای پنجه دو ضرب سعید معروف ایتالیا را صاحب امتیاز پانزدهم کرد تا برنده این بازی شود.

تیم ملی والیبال سه شنبه صبح از ایتالیا عازم کوبا می شود تا در چارچوب هفته ششم رقابت های لیگ جهانی به مصاف تیم ملی این کشور برود. دیدار برابر کوبا طی روزهای 12 و 15 تیرماه انجام می شود.