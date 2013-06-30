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۱۰ تیر ۱۳۹۲، ۰:۵۰

لیگ جهانی والیبال؛

ایران همچنان در رده پنجم گروه دوم/ ایتالیا به صدر جدول صعود کرد

ایران همچنان در رده پنجم گروه دوم/ ایتالیا به صدر جدول صعود کرد

تیم ملی والیبال از دیدار دوم مقابل ایتالیا هم صاحب امتیاز شد اما جایگاه این تیم در رده پنجم جدول رده بندی گروه دوم تغییر نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز پایانی هفته پنجم مسابقات والیبال لیگ جهانی، دیدار دوم دو تیم ایران و ایتالیا در گروه B این رقابت ها شامگاه یکشنبه در مودنا برگزار شد که طی تیم ملی کشورمان با نتیجه 3 بر 2 متحمل شکست شد. ملی پوشان کشورمان با کسب این نتیجه، حداقل امتیاز ممکن را از دیدار دوم برابر ایتالیا گرفتند.

با کسب یک امتیاز دیدار دوم مقابل ایتالیا، مجموع امتیازات تیم ملی کشورمان به 7 رسید اما با این حال در رده پنجم گروه دوم مسابقات باقی ماند. این در حالی است که ایتالیایی ها با دو امتیازی که از این بازی کسب کردند، دوباره صدرنشین شدند.

از گروه دوم مسابقات والیبال لیگ جهانی دیدار تیم های صربستان و آلمان در جریان است اما نتیجه این دیدار تغییری در جایگاه ایران نخواهد داشت. صربستان و آلمان در حال حاضر با 10 امتیاز به ترتیب در رده های سوم و چهارم گروه B قرار دارند.

کد مطلب 2087302

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