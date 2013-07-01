هما کلالیان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در هنگامي كه برای نخستین بار در کشور دفتر امور زنان وزارت کشور بحث ایجاد فضاهای ویژه فرهنگی، ورزشی و تفریحی بانوان را مطرح کرد، سازمان شهرداری های کشور با مشارکت شهرداری ها و به همراه دفتر امور زنان وزارت کشور در ایجاد مراکز تفریحی، ورزشی و رفاهی برای بهره برداری زنان پیشگام شد و به دنبال آن در برخی از استان های کشور مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، چهار محال و بختیاری، تهران و ... پارك ها و بوستان هاي مخصوص بانوان ایجاد شد.

وی اظهار داشت: همچنين برخی از کشورهای اسلامی نظير امارات و عمان هم سالها پیش این نوع پارک ها را برای بانوان ایجاد کرده اند.

كلاليان مقدم با بیان اینکه پارکهای ویژه بانوان، مکان هایی به شمار مي روند که بسیاری از زنان و دختران جوان می توانند بدون رعايت حجاب کامل در آن به ورزش و تفریح بپردازند، اظهار داشت: رعایت امنیت اجتماعی، محصور بودن، مشرف نبودن ساختمان های اطراف به پارک زنان و ... از ویژگی های اصلی این مراکز محسوب می شود.

وي همچنین آفتاب گیر بودن، وجود کارکنان و نگهبانان زن، سیستم آب، برق، گاز، تلفن، سرویس بهداشتی، مهد کودک، زمین بازی کودکان، سالن ورزشی، استخر، پیست دوچرخه سواری و پیاده روی، بوفه و رستوران، کتابخانه و سالن اجتماعات، وجود آلاچیق برای برگزاری نشست های دوستانه و نیمکت ثابت و سیار را از دیگر مواردی عنوان کرد که باید در پارک بانوان پیش بینی شود.

منتخب چهارمین دوره شورای اسلامی شهر شیروان با اشاره به اینکه هیچ مسئولیت و رسالتی برای بانوان مهم تر از نقش مادری نیست و خانواده مهم ترین رکن و اساس جامعه محسوب مي شود، افزود: باید قبول کنیم که بانوان پایه و اساس خانواده اند و بر اساس رسالت عظیمی که بر دوش دارند، باید مسئولين به فکر نشاط آفريني و پر کردن اوقات فراغت و همچنین توجه ویژه به سلامت جسمی و روحی آن ها باشند.

وی اظهار داشت: زن در خانواده نقشي اساسی در تربیت فرزندان داشته و نوع تربیت نیز نقش بسزایی در شکل گیری فرهنگ جامعه دارد و چنانچه زن یا مادر در خانواده دچار مشکل جسمی یا روحی شود، همه خانواده تحت تأثیر آن مشکل قرار خواهند گرفت.

عضو چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر شيروان اضافه كرد: در این راستا، ایجاد پارک بانوان برای توسعه سلامت زنان جامعه، امری حائز اهمیت است.

کلالیان مقدم با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین برنامه ها در زمان فعالیت چهارمین دوره شورای اسلامی شهر شیروان، احداث پارک بانوان خواهد بود، عنوان كرد: حفظ تعادل جامعه از نظر امنیت و آرامش روانی، حفظ و تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از فروپاشی نظم جامعه، جلوگیری از نگاه ابزاری به زن و ... از جمله ضرورت های احداث پارک بانوان به شمار مي رود.

وی تأمین فضاهای ورزشی ویژه بانوان، تقویت روحیه شادی و نشاط بانوان به ویژه در دختران، تأمین آرامش در نهاد مقدس خانواده، شادابی و تخلیه انرژی دختران جوان در محیطی امن همراه با آرامش را از دیگر اهداف و ضرورت های احداث پارک بانوان ذکر کرد.

عضو منتخب چهارمین دوره شورای اسلامی شهر شیروان تصریح کرد: در این محیط های امن و مفرح برای زنان، می توان با ایجاد بازارچه های کارآفرینی،استفاده از نیروهای آموزش دیده در نگهداری پارک و برخی مسائل فنی آن و نيز اداره مکان هایی مانند بوفه، کافی شاپ، قنادی و رستوران های درون پارک، امكان اشتغال را براي تعدادی از بانوان جویای کار فراهم كرد.

کلالیان مقدم گفت: عده ای از خانم های سالمند و جویای کارکه بیمه و درآمدی ندارند مي توانند در اين بوستان با کارهای سبک و پاره وقت مانند ساخت لوازم تزئینی یا کادویی و بسته بندی خوراکي، ضمن پر کردن اوقات فراغت خود، منبعی برای کسب درآمد هم داشته باشند.

عضومنتخب چهارمین دوره شورای اسلامی شهرشیروان با بيان اينكه زنان می توانند در این مکان ها تشکل ها و انجمن هایی داشته باشند که منجر به توسعه فرهنگی و اجتماعی زنان جامعه خواهدبود، عنوان كرد: از آنجا که بیشتر استفاده کنندگان از این پارک ها زنان خانه دار و دختران جوان خواهند بود خدمات فرهنگی، آموزشی و هنری در محل این پارک ها، سهم بسزایی در غنی کردن اوقات فراغت این افراد خواهد داشت.