به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی معاون سیما که سخنان کوتاه او در اخبار شبانگاهی روی آنتن رفت، از "مادرانه" شبکه سوم سیما، "خروس" شبکه دو سیما و "دودکش" شبکه یک سیما به ترتیب به عنوان سریال‎های رمضانی سیما در ماه رمضان 92 خبر داد.

با این اعلام رسمی، گمانه‌زنی‌ درباره پخش سریال‎های رمضانی به پایان می‌رسد و همانطور که پیش‌بینی می‌شد به دلیل زمان دیرهنگام افطار و کمبود وقت برای پخش همه سریال‌ها از ساعت 21، این "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" شبکه تهران است که طبق اعلام دارابی از قافله رمضانی سریال‌ها جا می‌ماند. این در حالی است که برخی رسانه‌ها سریال دیگر شبکه تهران با نام "دروازه بهشت" را نیز در کنداکتور رمضانی اعلام کرده بودند.

به این ترتیب شبکه سوم سیما که در زمینه جذب مخاطب سریال‎های رمضانی باسابقه است، با از آن خود کردن جدول پخش نخستین سریال پس از افطار، مخاطب بالقوه بهترین ساعت تماشای سریال را دارد. باید دید جواد افشار کارگردان "مادرانه" تا چه حد این ظرفیت را با سریالش بالفعل می‌رساند.

این سریال به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی که پیش از این سریال پرمخاطب "جراحت" را در همین ایام روی آنتن داشت، با حضور بازیگرانی چون مهدی سلطانی، لعیا زنگنه، شقایق فراهانی، مهرداد ضیایی، عباس غزالی، آتیلا پسیانی و هستی مهدوی‌فر آخرین روزهای تولید خود را پشت سر می‎گذارد.

نویسنده فیلمنامه "مادرانه"‌ سعید نعمت الله است و در خلاصه داستان آن آمده است: اردلان تمجید (با بازی سلطانی) ۲۰ سال پیش، پس از رها کردن نامزد سابقش مریم (شقایق فراهانی)، با زنی متمول به نام رعنا (زنگنه) ازدواج می‌کند. حالا این ازدواج به جدایی رسیده و زن، بچه‌هایش را می‌خواهد اما مرد امتناع می‌کند.

تدوین همزمان سریال را خشایار موحدیان و سودابه سعیدنیا برعهده دارند و رضا شهبازی نیز صداگذار آن است.

شفیعی و نعمت‌الله پیش از این تجربه‌های موفقی چون "جراحت"، "شیدایی" و "رستگاران" را با یکدیگر داشته‌اند. در کارنامه کاری جواد افشار نیز مجموعه‌هایی چون "غروب بی پایان"، "سایه سکوت"، "پول کثیف"، "روز رفتن"، "گل یا پوچ"، "روزهای زیبا"، "سی امین روز" و "لبه آتش" به چشم می‌خورد.

دومین سریالی که دارابی از آن نام برد "خروس" به کارگردانی سعید آقاخانی است که برخلاف ملودارم بودن "مادرانه" با طعم نسبتا تلخ قلم نعمت‎الله، سریالی طنز نوشته مصطفی کیایی و به تهیه‌کنندگی عليرضا ابراهيمي دليجاني است.

حمید لولایی، جواد رضویان، یوسف تیموری، اکبر اکبری مبارکه، مرضیه صدرایی، سپند امیر سلیمانی، مهسا کریم زاده، ملیکا شریفی نیا، دانیال معصومی، سیروس میمنت، بهشاد شریفی، حمید لیقوانی، کریم قربانی، عاطفه قربانی، عزت الله مهر آوران، بیتا خردمند، اصغر حیدری، سادیا جلالی پور، ابراهیم شفیعی، داوود مقدادی و علیرضا درویش بازیگران این سریال هستند.

"خروس" روایت جالبی از زندگی پدری است که دچار مشکل غیرمنتظره‌ای می‌شود. این مشکل خانواده را به تکاپو می‌اندازد و پسر خانواده با همفکری دوستانش تلاش می‌کند تا چاره‌ای برای رفع این مشکل بیاندیشند. در نقشه بچه‌ها، مغز متفکر یک خروس است.

فیلمنامه این سریال به قلم مصطفی کیایی نگارش شده و امیر معقولی و فرشید احمدی تصویربرداری و صدابرداری این پروژه را بر عهده دارند. این سریال در ماه رمضان سال 92 از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

و اما سومین و آخرین سریالی که طبق گفته دارابی در جدول پخش سریال‎های رمضانی قرار گرفته "دودکش" به کارگردانی محمدحسین لطیفی درباره دو خانواده است که زندگی ساده‌ای دارند و یک قالیشویی را اداره می‌کنند، اما هر بار ماجراها و مسایلی برای آنها اتفاق می‌افتد که داستان این سریال را تشکیل می‌دهد.

هومن برق نورد، بهنام تشکر، امیرحسین رستمی، سیما تیرانداز، نگار عابدی، الناز حبیبی، جواد عزتی، محمدرضا شیرخانلو، یاس نوروزی، رونیکا محمدی، نصرت میرعظیمی، سید رضا حسینی و نوید خداشناس بازیگران این سریال هستند که قرارست در ماه رمضان از شبکه اول سیما روی آنتن برود.

البته سریال دیگری که معاون سیما در بخش‌های خبری به آن اشاره نکرد، "بوی باران" به کارگردانی حسین تبریزی است که در 6 قسمت ویژه پخش در شب‌های قدر از شبکه دو آخرین مراحل تولید را پشت سر می‎گذارد.