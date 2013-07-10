به گزارش خبرگزاری مهر، "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" از جمله مجموعه‌های اپیزودیک تلویزیونی است که با هدف انتقال پیام‌های اخلاقی به مخاطبان ساخته شده است.

تاکنون بیش از 150 قسمت از این مجموعه از شبکه تهران پخش شده و این مجموعه اپیزودیک در ایام ماه مبارک رمضان نیز هر شب از ساعت 19 مهمان خانواده‌ها است و همان شب ساعت 23 بازپخش می‌شود.

پخش این مجموعه مناسبتی، با اپیزود "حلوای نقد" از امروز 19 تیر ماه آغاز می‌شود. در خلاصه داستان این اپیزود آمده است: امید در یک مبل‌فروشی، کار می‌کند، او به خاطر چشم و هم‌چشمی با باجناق‌اش قصد دارد پول هنگفتی جور کند و سطح زندگی‌اش را بالا ببرد. امید طی یک اتفاق پول را بدست می‌آورد و زندگی خوبی را آغاز می‌کند اما خیلی زود درگیر آدم‌هایی می‌شود که قصد کردند حلوای ختم او را هر جوری هست بخورند.

کاوه سمّاک‌باشی، مجید علمدار، فرهاد قائمی مهدوی و رها خدایاری بازیگران این اپیزود هستند.

نوید میهن‌دوست کارگردانی این اپیزود را بر عهده دارد و امیر عباس پیام و آرام چراغی نویسندگان آن هستند. از عوامل تولید این قسمت می‌توان به مدیر تصویربرداری احمد گودرزی، تدوینگر روح‌الله هاشمی، مدیر تولید مجتبی حاج‌علی، صدابردار مهرداد دادگری، صداگذار محمدعلی درگاهی، طراح صحنه و لباس سمیرا شجاعی، طراح گریم خاطره خاشعی و عکاس پریسا ایمان‌پور اشاره کرد.

دومین اپیزود این مجموعه که پنجشنبه شب 20 تیرماه پخش می‌شود، "خود کرده را تبدیر نیست" نام دارد.

در خلاصه داستان این بخش آمده است: سوده همسر مهیار از سفر خارج کشور برمی‌گردد و متوجه ارتباط شوهرش با زنی می‌شود، سوده بی توجه به مهیار که اصرار دارد دست از پا خطا نکرده و کسی برای او پاپوش درست کرده ، خانه را ترک می‌کند و به خانه محمود و ویدا که از دوستان صمیمی او و مهیار هستند می‌رود. محمود که به وفاداری مهیار شک ندارد می‌خواهد به او کمک کند تا بی‌گناهی‌اش را ثابت کند ولی منشی شرکت، جلوی جمع اعتراف می‌کند زن موقت مهیار است.

امیرمحمد زند، بهار کاتوزی، محمد‌متین اوجانی، حدیثه تهرانی، لیلا عزیزی، عباس حبیبی، آسیه ضیایی، اصغر حسینی، حسین فلاح‌نژاد و پاتریشیا شربیانی بازیگران این اپیزود هستند.

احمد معظمی کارگردان این اپیزود است و امیر عباس پیام و آرام چراغی داستان آن را نوشته‌اند. عوامل پشت دوربین این مجموعه مدیر تصویربرداری آرش خلاق‌دوست، تدوینگر روح‌الله هاشمی، مدیر تولید محمدعلی محمودی، صدابردار حمیدرضا یارندپور، صداگذار محمدعلی درگاهی، طراح لباس و صحنه قاسم مربی، طراح گریم خاطره خاشعی و عکاس آزاده جعفری اشاره کرد.

سومین اپیزود این مجموعه که در سومین روز از ماه مبارک رمضان روی آنتن می‌رود، "بار کج" نام دارد که داستان آن درباره صادق، مردی چهل‌ساله و انباردار شرکتی وارداتی است که قرنیه چشمانش مشکل دارد و اگر او تا چند روز دیگر بیست میلیون تومان پول عمل را جور نکند، برای همیشه کور می‌شود. کاظم، برادر کوچک‌تر صادق، از او می‌خواهد کلکی که او می‌گوید را پیاده کنند تا چشمان صادق مفت و مجانی در بیمارستان نیروی انتظامی عمل شود.

داستان این قسمت را محمدمحمود سلطانی و حسین تراب نژاد بر اساس طرحی از مصطفی زندی نوشته‌اند و احمد معظمی آن را کارگردانی کرده است.

علی سلیمانی، کیانوش گرامی، مهرداد فلاحتگر، حمید یزدانی، سیامک راشدی، هنگامه برهانی، فرناز احمدی و هوشنگ اشراف‌زاده در این اپیزود بازی کرده‌اند.

مدیر تصویربرداری این اپیزود آرش خلاق‌دوست، تدوینگر روح‌الله هاشمی، مدیر تولید محمدعلی محمودی، صدابردار: حمیدرضا یارندپور، صداگذار محمد درگاهی، طراح لباس و صحنه قاسم مربی، طراح گریم خاطره خاشعی و عکاس آزاده جعفری است.

