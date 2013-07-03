جشنواره "گردشگری پايدار در جنگل ابر" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جنگل ابر واقع در استان سمنان، از جاذبه های گردشگری ايران و با مناظری منحصر به فرد، اين روزها توجه فعالان محيط زيست و دوستداران طبيعت را بيش از پيش به خود جلب كرده است.

از اين رو برخی دوستداران محيط زيست از جمله موسسه «طنين طبيعت تيرگان» با همراهی انجمن پايشگران محيط زيست، كانون دوستداران محيط زيست دانشگاه شهيد رجايی، گروه كوهنوردی پديده، گروه حجم سبز و انجمن رفتگران طبيعت در نظر دارند جشنواره «گردشگری پايدار در جنگل ابر» را در محل روستا و جنگل ابر برگزار كنند.

در اين جشنواره ضمن برگزاری تئاتر محيط زيستی كودكان، آنها بخشی از فضای روستا كه با پارچه سفيد پوشانده شده را با ايده خود از جنگل ابر نقاشی می كنند.

برگزاری نمايشگاه صنايع دستی با هدف آشنا كردن گردشگران با آثار هنرمندان شاهرودی و در نهايت خلق آثار هنری در جنگل ابر از ديگر بخش های اين جشنواره است.