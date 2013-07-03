حسن آذرنیا سرپرست تیم فوتبال تراکتورسازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص زمان و مکان دیدار تدارکاتی پرسپولیس با تراکتورسازی اظهار داشت: هنوز مشخص نیست این بازی کجا برگزار می‌شود. پرسپولیس دنبال این بود که این مسابقه جایی انجام شود تا تماشاگران هم بتوانند آنرا تماشا کنند به همین خاطر به ما گفته‌اند تا ظهر امروز چهارشنبه مکان بازی را اعلام می‌کنند.

وی درباره بازی نکردن علی کریمی در این مسابقه تاکید کرد: کریمی امروز جدا از سایر بازیکنان و زیر نظر کادر فنی تمرین می‌کند تا از آمادگی دور نشود. طبق برنامه مجید جلالی به این بازیکن برای بازی با پرسپولیس استراحت داده است. کریمی بعد از تمرین اختصاصی در هتل می‌ماند و حتی برای تماشای بازی به ورزشگاه نمی‌آید.

سرپرست تراکتورسازی در پایان در خصوص جدایی جلال چراغپور از این تیم و احتمال اضافه شدن یک مربی دیگر به کادر فنی تراکتورسازی، گفت: احتمالا تا چند روز دیگر با نظر یک مربی به جای چراغپور به تراکتورسازی می‌پیوندد. این احتمال هم هست که این مربی خارجی باشد.

به گفته آذرنیا، تیم فوتبال تراکتورسازی در پست‌های هافبک و دفاع راست به بازیکن نیاز دارد و احتمالا تا پایان نقل و انتقالات، این خلا را جبران خواهد کرد.