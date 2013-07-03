۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۵۰

بخش بدره از توابع استان ایلام به شهرستان ارتقا یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: با تصویب هیئت دولت، بخش بدره از توابع استان ایلام به شهرستان ارتقا یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم بخش بدره که از سالها پیش از در انتظار ارتقای این بخش به شهرستان بودند، امروز با تصویب هیئت دولت این خواسته مردم محقق شد و از امروز بخش بدره به شهرستان بدره ارتقا یافت.

بخش بدره از توابع شهرستان دره شهر واقع در استان ایلام دارای طبیعتی منحصر به فرد در استان ایلام است.

بخش بدره ‏یکی از مناطق مستعد استان ایلام در حوزه‏‎ ‎کشاورزی بوده ‏و دارای ظرفیت‌های گردشگری و صنعت ‏توریسم است‏‎.‎

بخش بدره از جمعیت قابل توجهی برخوردار بوده و روستا‌های متعدد با جمعیت بالا در بخش شرقی این منطقه واقع شده که با شهرستان شدن بدره این روستا‌ها نیز از امکانات مختلفی بهره‌مند می‌شوند.

وجود سد سیمره در بدره یکی از مهمترین ظرفیتهای این شهرستان است.

